南海針鋒相對！美菲日3國聯演 共軍同時段例行巡航

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美菲日於日前在南海水域舉行聯合演習。圖為菲律賓海軍安東尼奧．盧納號護衛艦上的官兵，向經過的美艦杜威號驅逐艦揮手致意。法新社
美菲日於日前在南海水域舉行聯合演習。圖為菲律賓海軍安東尼奧．盧納號護衛艦上的官兵，向經過的美艦杜威號驅逐艦揮手致意。法新社

南海周遭海域日前上演中共解放軍美日菲海軍互別苗頭的針對性演習。美日菲廿三日至廿六日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至台灣南方的巴士海峽。同一時段，解放軍海軍也在南海例行巡航，南部戰區昨天發布聲明強調，戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

法新社報導，菲律賓軍方廿七日表示，美菲日三國軍機在菲律賓最北端的巴丹群島上空進行巡邏，此次演習旨在展示其「在複雜海上環境中無縫協作的能力」。這也是菲方的「海上合作活動」首次擴展至南海以外。

日本共同社報導，廿四日演習在位於台灣與菲律賓之間的海上要衝「巴士海峽」附近舉行，日本海上自衛隊也參加，派出P-3C巡邏機，與菲軍飛機實施巡邏訓練。演習期間，菲軍方與美軍「杜威」號飛彈驅逐艦等共同實施了反潛訓練，向水下投放模擬潛艇的目標進行定位搜索。此外，菲軍方邀請包括共同社在內的媒體登上菲律賓海軍「安東尼奧．盧納」號護衛艦，並展示了部分演習內容。

針對美日菲的南海演習，解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校廿七日表示，二月廿三日至廿六日，南部戰區海軍於南海海域進行例行巡航。他表示，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，同時堅定維護地區和平穩定。

共同社指出，菲律賓近年來多次與「志同道合」國家開展海上合作活動，但這是首次在巴士海峽實施。活動範圍擴大至台灣周邊，可能會引發中方的強烈不滿。

