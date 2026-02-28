聽新聞
陸暫停加國反歧視關稅

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

加拿大總理卡尼1月中旬到訪大陸，與中方就經貿摩擦達成協議後，大陸昨（27）日公告調整對加拿大的反歧視措施，3月起暫停對原產於加拿大的油渣餅、豌豆加徵的100%關稅，以及對加拿大的龍蝦、蟹加徵的25%關稅，並持續至年底。

大陸商務部表示，中方願與加方一道，推動兩國經貿關係健康、穩定、可持續發展。

該關稅措施源自大陸2025年3月8日公告，因加拿大對大陸進口相關電動車輛和鋼鋁產品加徵關稅等歧視性措施，採取反歧視措施，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。

大陸商務部昨天指出，為落實兩國領導人達成的重要共識，中加雙方就妥善解決電動汽車、鋼鐵和鋁產品、農水產品等領域的經貿問題做出了具體安排。

加拿大 經貿 電動汽車

