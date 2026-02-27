中東情勢升溫 中國大陸外交部呼籲公民撤離伊朗

中國外交部今天提醒，中國公民暫勿前往伊朗，建議當地中國公民加強安全防範、盡快撤離。

中國外交部領事司27日透過社群帳號撰文提醒中國公民暫勿前往伊朗。

中國外交部領事司表示，伊朗外部安全風險顯著上升，已有多國發布提醒，建議公民撤離。有鑑於伊朗目前安全形勢，提醒中國公民暫勿前往伊朗，當地中國公民加強安全防範、盡快撤離。

中國外交部領事司強調，中國駐伊朗及其周邊國家使領館將為中國公民透過商業航班或陸路轉移提供必要協助。

中東情勢升溫，美國總統川普（Donald Trump）考慮對伊朗發動攻擊，使伊朗領導人同意限制核子計畫的協議，過去幾週以來，美國在中東集結軍力。

美國駐以色列耶路撒冷大使館今天宣布，有鑑於安全風險，允許非必要政府人員及其家屬離開以色列，建議有意離境者應在商業航班仍可搭乘時離境。

加拿大政府對公民喊話撤離伊朗。加拿大政府27日在X平台發文表示，由於地區緊張局勢持續，敵對行動可能在幾乎沒有預警情況下爆發，請在安全許可情況下立即離開伊朗。