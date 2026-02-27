快訊

彭慶恩升任國台辦副主任 為近年最高內部晉升「背景經歷曝光」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
彭慶恩升任大陸國台辦副主任，圖為彭慶恩日前以經濟局長兼發言人身分，主持國台辦例行記者會。本報資料照片／記者陳政錄攝影
大陸國台辦經濟局長彭慶恩27日官宣升任為國台辦副主任，他甫於4個月前，兼任國台辦發言人，外界對其樣貌並不陌生，而他也早在國台辦任職多年，此次獲得晉升，是國台辦體系官員近年最高的內部晉升。

綜合各項公開消息，彭慶恩是河南葉縣人，生於1969年1月，1985年至1988年在葉縣高中學習，任班長、學習委員。1988年考入大陸第一學府北京大學。此後，彭慶恩於1994年1月加入中國共產黨。

彭慶恩1995年7月取得北京大學社會學系碩士，同年開始進入職業生涯，歷任國台辦研究局三處副主任科員、研究局三處主任科員、秘書局綜合處主任科員、綜合處副處長、經濟局四處處長、經濟局副局長。

2017年8月彭慶恩還曾經掛職擔任安徽省會合肥市政府副市長、市政府黨組成員，2019年回到國台辦系統，轉任海峽兩岸關係研究中心（海研中心）主任一職，2024年11月接任國台辦經濟局局長，2025年10月兼任國台辦發言人。

彭慶恩曾於1996年第4期在大陸期刊《社會學研究》上發表《關係資本和地位獲得——以北京市建築行業農民包工頭的個案為例》一文。文章以北京市建築行業農民包工頭的個案為例，探討關係資本對於農民的地位獲得的作用。

目前除了彭慶恩外，國台辦還有三位副主任，包含潘賢掌、吳璽、趙世通，其中潘賢掌有豐富的大陸地方政府任職經驗，曾任江蘇省委常委。吳璽與趙世通則是長期在外事系統工作，在接任副主任前分別擔任外交部領事司司長、中聯部部長助理。

去年5月時任大陸國台辦副主任仇開明卸任，仇開明去年底轉任海協會副會長。至於此前卸任國台辦副主任的陳元豐，去年11月起也不再擔任大陸全國政協港澳台僑委員會副主任委員。

根據大陸國台辦官網，經濟局負責管理和協調兩岸三通事務；統籌協調和指導對台經濟工作；研究協調對台商投資和赴台投資的政策；會同有關部門研究、草擬對台經濟、貿易、金融、科技等方面的法律、法規、政策，並負責協調和檢查落實；會同有關部門和地方協調對台重要經貿專案和活動；指導、管理台資企業協會，負責對台資企業的政策指導及服務工作。在彭慶恩升任副主任後，由誰接任經濟局長，目前官方尚未公布。

