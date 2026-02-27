全國人大、政協「兩會」將登場 官方禁放氣球風箏影響飛安物體

快訊

中央社／ 台北27日電
中國全國人大、政協「兩會」會議即將在北京市揭幕，北京警方今天通告，為確保全國「兩會」的空中安全，會議期間北京市禁止升放氣球、風箏等「影響飛行安全的物體」。圖為人民大會堂。本報資料照片／記者廖士鋒攝影
中國全國人大、政協「兩會」會議即將在北京市揭幕，北京警方今天通告，為確保全國「兩會」的空中安全，會議期間北京市禁止升放氣球、風箏等「影響飛行安全的物體」。

綜合新京報等陸媒今天報導，北京市公安局官方微信公眾號27日發布「關於加強2026年全國『兩會』期間空中安全管理工作的通告」稱，為確保全國「兩會」期間北京地區的空中安全，自3月1日至12日，在北京行政區域內禁止升放氣球、風箏等影響飛行安全的物體。

通告也提醒，根據「北京市人民政府關於公布無人駕駛航空器管制空域範圍的通告」，北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域，未經空中交通管理機構批准，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。

警方同時說明，據「關於在北京地區禁止生產銷售燃放孔明燈的通告」，在北京行政區域內，禁止燃放孔明燈（天燈）。

另據北京市公安局交通管理局網站日前的消息，北京市公安局交通管理局發布通告稱，為保證北京市道路交通安全與暢通，根據道路交通安全法律法規有關規定，決定自3月2日0時至3月13日24時，全天禁止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在北京市行政區域內道路行駛。

路透社稍早時曾引述分析人士和諮詢機構報導，為確保中國「兩會」期間的空氣品質，中國北方的部分鋼鐵企業須自3月4日起減產至少30%。

14屆中國全國人大4次會議和全國政協14屆4次會議將分別於下月5日及4日在北京開幕。據官媒新華社，目前已有3000多名中外記者報名採訪中國兩會，其中中國國內記者2000多名。

相關新聞

梁文傑才稱兩岸圓滿…劉世芳被控讓外甥「賺紅錢」 陸委會發聲了

親北京港媒27日指控內政部長劉世芳讓其外甥在大陸投資謀利，並接受其政治獻金，「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞角流，大搞雙標」...

德總理訪陸豐收 替空巴撈到120架大單

德國總理梅爾茨廿五日率領龐大經貿代表團抵達大陸訪問，兩日行程於昨天結束。而他在與大陸國家主席習近平會面後，透露大陸將向空...

美菲日在巴士海峽聯合演習 共軍同時段赴南海巡航：堅決捍衛主權

菲律賓、美國、日本23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至巴士海峽。共軍南部戰區27日發聲表示，同...

共軍清洗還沒完 陸全國人大 罷免5上將

大陸清查軍隊高層領導仍在持續，大陸全國兩會下周召開前夕，大陸全國人大常委會昨天公告罷免包含前陸軍司令員李橋銘等五名上將、...

將隨川普訪中 魯比歐：美中關係達戰略穩定

美國國務卿魯比歐廿五日表示，在美國總統川普前往中國訪問前，美中長期緊張關係已達某種程度的「戰略穩定」。法新社報導，魯比歐...

川普訪中籌備時間倉促 專家預期成果縮水：大陸憂心忡忡

美國總統川普擬於3月31日至4月2日訪問中國，將會晤中國國家主席習近平。港媒引述知情人士意見表示，由於時間倉促、美中政治...

