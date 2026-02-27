快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

港媒爆劉世芳接受「賺紅錢」外甥政治獻金 內政部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美菲日在巴士海峽聯合演習 共軍同時段赴南海巡航：堅決捍衛主權

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美菲日23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至巴士海峽。共軍南部戰區27日發聲表示，同時段，南部戰區海軍在南海進行例行巡航，與之互別苗頭。圖為南海艦隊的052D型呼和浩特艦。(新華社)
美菲日23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至巴士海峽。共軍南部戰區27日發聲表示，同時段，南部戰區海軍在南海進行例行巡航，與之互別苗頭。圖為南海艦隊的052D型呼和浩特艦。(新華社)

菲律賓美國日本23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至巴士海峽。共軍南部戰區27日發聲表示，同時段，南部戰區海軍在南海進行例行巡航，與菲方行動互別苗頭，並強調將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

法新社報導，菲律賓軍方27日表示，美菲日3國軍機在菲律賓最北端的巴丹群島上空進行了巡邏，此次演習旨在展示其「在複雜海上環境中無縫協作的能力」。這也是菲方的「海上合作活動」首次擴展至南海以外。

日本共同社報導，24日演習在位於台灣與菲律賓之間的海上要衝「巴士海峽」附近舉行，日本海上自衛隊也參加，派出P-3C巡邏機，與菲軍飛機實施了巡邏訓練。演習期間，菲軍方與美軍「杜威」號導彈驅逐艦等共同實施了反潛訓練，向水下投放模擬潛艇的目標進行定位搜索。此外，菲軍方邀請包括共同社在內的媒體登上「安東尼奧·盧納」號護衛艦，並展示了部分演習內容。

共軍南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校27日表示，2月23日至26日，南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。翟士臣表示，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

共同社指出，菲律賓近年來多次與志同道合國家開展海上合作活動，但這是首次在巴士海峽實施。活動範圍擴大至台灣周邊可能會引發中方的強烈不滿。

演習 菲律賓 南海 共軍 日本 美國

延伸閱讀

陸人大罷免共軍9將領但不含張又俠 分析：案子還在查

大陸兩會前夕 多位共軍將領遭罷免大陸全國人大代表

共機擾台現斷崖式銳減跡象 專家提醒：解放軍是否整備蓄勢待發

世局緊張 瑞典重啟60年來首次大型平民撤離演習

相關新聞

德總理訪陸豐收 替空巴撈到120架大單

德國總理梅爾茨廿五日率領龐大經貿代表團抵達大陸訪問，兩日行程於昨天結束。而他在與大陸國家主席習近平會面後，透露大陸將向空...

共軍清洗還沒完 陸全國人大 罷免5上將

大陸清查軍隊高層領導仍在持續，大陸全國兩會下周召開前夕，大陸全國人大常委會昨天公告罷免包含前陸軍司令員李橋銘等五名上將、...

討論十五五規畫與政府工作報告稿 中共政治局會議：踐行正確政績觀

大陸全國兩會下周召開前夕，中共總書記習近平27日主持召開中央政治局會議，討論「十五五規畫」（2026至2030年）草案稿...

央視：轟6K戰機首次飛出第一島鏈千餘公里 在巴士海峽遇外機「亮肚皮」

大陸央視國防軍事頻道「礪劍」欄目26日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里，創造了...

將隨川普訪中 魯比歐：美中關係達戰略穩定

美國國務卿魯比歐廿五日表示，在美國總統川普前往中國訪問前，美中長期緊張關係已達某種程度的「戰略穩定」。法新社報導，魯比歐...

美菲日在巴士海峽聯合演習 共軍同時段赴南海巡航：堅決捍衛主權

菲律賓、美國、日本23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至巴士海峽。共軍南部戰區27日發聲表示，同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。