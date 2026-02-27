梁文傑才稱兩岸圓滿…劉世芳被控讓外甥「賺紅錢」 陸委會發聲了

親北京港媒27日指控內政部長劉世芳讓其外甥在大陸投資謀利，並接受其政治獻金，「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞角流，大搞雙標」，大陸國台辦發言人跟進表態稱，正在依法依規查處。對此，陸委會予以嚴正譴責，表示中共再度對劉世芳及其親友實施跨境鎮壓，毫無文明底線，且對兩岸良性互動造成嚴重傷害。

陸委會27日下午發布新聞稿表示，中共假藉香港大公文匯報散佈惡劣訊息，攻擊我內政部劉世芳部長，並不當牽連其外甥，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。中共一再採取毫無文明底線的做法，對兩岸良性互動造成嚴重傷害，本會對此予以嚴正譴責。

陸委會說明，中共前於1月7日將劉世芳列為「台獨頑固份子」，本日再對其親屬在陸投資行為予以查處，這種先恣意標定「台獨」，再連坐於無辜的模式，「毫無道德底線」。中共的「惡劣行徑」只會讓從事兩岸往來交流的民眾心生畏懼，持續傷害兩岸交流良性發展，陸委會呼籲中共及早懸崖勒馬，否則必將傷及自身。

陸委會強調，政府一向支持兩岸正常往來。國人赴陸投資或工作，實際上有助當地經濟發展及兩岸交流。中共不斷對這些民眾施加威脅恫嚇，只會讓台灣民心更加厭憎與警惕。政府再次提醒國人，如有意赴中國大陸投資與經商發展，必須考慮中共政治體制差異與人身安全風險。面對中共無理舉措，政府將全力保護國人合法應有權益，確保國家安全與台灣民主自由環境，不受中共威脅。

香港大公報、文匯報27日分別在八版、十二版刊登全版報導，引述未知消息來源「透露」，稱「台獨頑固份子劉世芳大搞雙標 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞角流」，並搭配「劉世芳走極端路線 蓄意挑動兩岸神經」、「台獨是絕路死路 只會給台灣帶來災難」等報導與評論。

大陸國台辦27日中午透過發言人陳斌華的答記者問表示，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。

陸委會副主委梁文傑26日才形容今年春節期間兩岸「圓滿」，已宣告破局。