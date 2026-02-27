川普訪中籌備時間倉促 專家預期成果縮水：大陸憂心忡忡

美國總統川普擬於3月31日至4月2日訪問中國，將會晤中國國家主席習近平。港媒引述知情人士意見表示，由於時間倉促、美中政治文化差異，目前準備工作不足，預期成果縮水。

港媒南華早報引述分析人士與熟悉會晤籌備工作的前美國政府官員的意見指出，距離川普（DonaldTrump）、習近平會晤時間僅剩不到6週，不過目前準備工作不足，雙邊接觸不力，成果預期也已縮水。

他們認為，這種不足反映出川普不願授權、輕視程序，以及專注於追求速成的作風，川普更傾向於將個人魅力與「直覺」做為峰會籌辦原則。

這也呈現出美中政治文化差異。北京傾向精心鋪陳、安排，避免有任何差錯，尤其是涉及國家領導人的場合；華府對於即興發揮則有更多寬容，尤其是在川普擔任主政者情況下。

一名熟悉籌備細節的前美國官員表示，有一小群從未做過這種事的人，正在憑著僥倖心理籌辦這趟或許是這屆政府任內最具關鍵性的總統出訪行程；中國憂心忡忡，甚至可說焦慮，「中方視此為一次機遇，美方卻沒有」。

分析人士認為，協調不力加上籌備時間緊迫，可能導致川習會晤成果薄弱、充滿意外。

路透社20日報導，一名白宮官員證實，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。

中國外交部對於相關消息未證實。中國外交部發言人毛寧24日在例行記者會上表示，中美對於川普訪中事宜保持溝通；關於具體時程問題，「我目前沒有可以提供的信息」。