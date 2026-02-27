撙節開支　中國地方政府倡「過緊日子」

快訊

中央社／ 上海27日電

中國31省分陸續發布2026年預算草案，均倡「黨政機關過緊日子」，縮減行政開支與非必要支出，持續強化撙節要求；另有意見認為，制止地方政府無效、盲目投資，效率將更高。

中國31省分陸續釋出2025年預算執行情況、2026年預算草案，均倡過緊日子。過緊日子一般所指為黨政機關縮減行政開支、非必要與非急需支出等，例如刪減「三公經費」（公務出國、公務接待、公務用車等相關費用）。

據第一財經27日報導，過緊日子是長期方針，尤其在近年財政收支失衡加大情況下，黨政機關過緊日子更被要求。一些地方政府從過緊日子相關制度、政策執行與事後評估等層面做起，試圖建立一套長效機制。

天津預算報告指出，2025年縮減非必要與非急需支出人民幣58.7億元（約新台幣264億元）；江西預算報告提到，去年大力刪減支出後，三公經費下降21%、省級大型修繕支出下降41.9%、會議費下降36.4%。

陝西預算報告要求，今年持續大力縮減節慶、展會、論壇等活動經費；河北預算報告指出，持續要求縮減三公經費、會議費、培訓費、委託業務費等名目支出。

先前有匿名的地方財政人士直言，相較於提倡縮減地方政府一般性支出，地方政府的無效投資更有縮減、檢視空間，制止地方政府投入一些「盲目上馬」（在沒有充分規劃、評估的情況下匆忙啟動）項目，可以節約可觀的財政資金。

中國近年持續提倡黨政機關過緊日子。中共總書記習近平2019年3月參加13屆全國人大二次會議內蒙古代表團審議時說，黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子，這是政府過緊日子、百姓過好日子第一次被明確勾連。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間，地方政府財政收支失衡加大，縮減一般性開支被反覆提及。2023年中共中央經濟工作會議明確提出黨政機關要習慣過緊日子、2024年政府工作報告強調各級政府要習慣過緊日子。

中共中央、中國國務院2025年5月印發修訂後的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，過緊日子從倡導走向制度化。

相關新聞

德總理訪陸豐收 替空巴撈到120架大單

德國總理梅爾茨廿五日率領龐大經貿代表團抵達大陸訪問，兩日行程於昨天結束。而他在與大陸國家主席習近平會面後，透露大陸將向空...

共軍清洗還沒完 陸全國人大 罷免5上將

大陸清查軍隊高層領導仍在持續，大陸全國兩會下周召開前夕，大陸全國人大常委會昨天公告罷免包含前陸軍司令員李橋銘等五名上將、...

討論十五五規畫與政府工作報告稿 中共政治局會議：踐行正確政績觀

大陸全國兩會下周召開前夕，中共總書記習近平27日主持召開中央政治局會議，討論「十五五規畫」（2026至2030年）草案稿...

央視：轟6K戰機首次飛出第一島鏈千餘公里 在巴士海峽遇外機「亮肚皮」

大陸央視國防軍事頻道「礪劍」欄目26日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里，創造了...

將隨川普訪中 魯比歐：美中關係達戰略穩定

美國國務卿魯比歐廿五日表示，在美國總統川普前往中國訪問前，美中長期緊張關係已達某種程度的「戰略穩定」。法新社報導，魯比歐...

黎智英2欺詐罪獲撤 法界：難改國安首惡事實 仍要服刑至2040年

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，他涉及的另兩宗欺詐罪上訴26日成功獲撤罪。BBC中文網指，由於...

