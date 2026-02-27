撙節開支　中國地方政府倡「過緊日子」

中國31省分陸續發布2026年預算草案，均倡「黨政機關過緊日子」，縮減行政開支與非必要支出，持續強化撙節要求；另有意見認為，制止地方政府無效、盲目投資，效率將更高。

中國31省分陸續釋出2025年預算執行情況、2026年預算草案，均倡過緊日子。過緊日子一般所指為黨政機關縮減行政開支、非必要與非急需支出等，例如刪減「三公經費」（公務出國、公務接待、公務用車等相關費用）。

據第一財經27日報導，過緊日子是長期方針，尤其在近年財政收支失衡加大情況下，黨政機關過緊日子更被要求。一些地方政府從過緊日子相關制度、政策執行與事後評估等層面做起，試圖建立一套長效機制。

天津預算報告指出，2025年縮減非必要與非急需支出人民幣58.7億元（約新台幣264億元）；江西預算報告提到，去年大力刪減支出後，三公經費下降21%、省級大型修繕支出下降41.9%、會議費下降36.4%。

陝西預算報告要求，今年持續大力縮減節慶、展會、論壇等活動經費；河北預算報告指出，持續要求縮減三公經費、會議費、培訓費、委託業務費等名目支出。

先前有匿名的地方財政人士直言，相較於提倡縮減地方政府一般性支出，地方政府的無效投資更有縮減、檢視空間，制止地方政府投入一些「盲目上馬」（在沒有充分規劃、評估的情況下匆忙啟動）項目，可以節約可觀的財政資金。

中國近年持續提倡黨政機關過緊日子。中共總書記習近平2019年3月參加13屆全國人大二次會議內蒙古代表團審議時說，黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子，這是政府過緊日子、百姓過好日子第一次被明確勾連。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間，地方政府財政收支失衡加大，縮減一般性開支被反覆提及。2023年中共中央經濟工作會議明確提出黨政機關要習慣過緊日子、2024年政府工作報告強調各級政府要習慣過緊日子。

中共中央、中國國務院2025年5月印發修訂後的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，過緊日子從倡導走向制度化。