德總理結束訪中 分析指分歧仍多中國僅有限讓利

德國總理梅爾茨結束任內首訪中國之行。在美國總統川普對歐洲施壓之際，德媒評價德中目前「關係緩和，但春天尚未到來」，美媒則指，中國只會戰術性讓利，不會針對西方不滿做出真正改革。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）25、26日訪問中國，他率領約30人經濟代表團同行，期間與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面，出訪成果之一是中國向空中巴士（Airbus）增購120架飛機。

德國之聲中文網26日以「默茨（梅爾茨）結束中國首訪：關係緩和，但春天尚未到來」為題評價此行。

文中說，梅爾茨這次到中國，敏感的人權議題未在公開場合提及；在與習近平會晤後，僅發表一份聲明，沒有安排隨行的德國記者提出尖銳問題的機會。

但是在德國國內，梅爾茨過去幾週裡曾對北京當局提出尖銳批評，並談及中國嚴峻的人權狀況。德媒稱梅爾茨對中國政策採取了「雙軌戰略」，並認為梅爾茨此次對中國「克制而審慎的批評路線」奏效，德中政府磋商預計將在今年秋季得以重啟。

此次出訪，梅爾茨對中國的經濟政策提出批評，表態遠比人權問題明確。他指中國存在「扭曲市場的補貼」、「市場開放不足」以及「對外貿易順差過高」等問題，並表示，歐洲也可以通過徵收關稅來保護其市場免受中國產能過剩的影響。

儘管在經濟等領域存在諸多分歧，中德雙方此次均表達了深化雙邊關係的意願。

紐約時報26日報導指出，長期以來中西方經貿分歧的主要問題包括：中國人為壓低人民幣匯率；外國企業在中國市場准入不平等；國家補貼使中國出口產品更便宜；以及北京以在關鍵礦產的主導地位作為籌碼。

報導說，中國對近期西方來訪領袖給出的甜頭相當有限，如中方承諾向德國購買更多空巴飛機，以及先前表示將大幅降低對加拿大油菜籽產品的進口關稅。這些舉措都屬於戰術性讓利，而非真正改革。

報導引述美國外交關係委員會高級研究員黃嚴忠說，中國目前的策略是「在不犧牲北京內部優先事項的前提下，離間華盛頓與其盟友」，「然而，這絲毫沒有解決引發西方不滿的根本摩擦。」

黃嚴忠認為，中國3月公布「十五五」（2026到2030年）規劃細節時，很可能繼續將更多國家資源投入到正在削弱西方競爭對手的行業，像電動汽車、機器人、清潔能源，同時加強對這些行業所依賴的供應鏈的控制。

他說：「歐洲領導人將繼續帶著抱怨而來，帶著有限的收穫離開。」

報導說，北京的終極目標是令柏林遠離華盛頓，削弱中國所認為的西方遏制中國崛起的陣營。即使北京對西方國家有所示好，但能否奏效成疑。

廣東外語外貿大學歐洲研究中心主任李形表示，他擔心川普會找到新辦法懲罰與北京走得太近的美國盟友，而這些歐洲國家面對川普的「貿易大棒」時，是否還能堅持得住。