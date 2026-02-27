陸人大罷免共軍9將領但不含張又俠 分析：案子還在查

大陸全國兩會下周召開前夕，大陸全國人大常委會26日公告罷免19名全國人大代表，包括9名共軍將領，其中5人為上將，但名單不包含上月落馬的中央軍委副主席張又俠和軍委委員劉振立。新加坡聯合早報引述分析指，主要因兩人所涉案子還未查完，又或者軍中對處理張劉案未達成共識。

據大陸官媒新華社報導，這9名被罷免的解放軍代表，有5名上將，他們是前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、前信息支援部隊政委李偉；另有1名中將、3名少將。且跨度非常廣，涵蓋陸、海、空、火箭軍和信息支援部隊。

聯合早報報導，共軍2023年下半年展開高壓反腐後，解放軍和武警部隊全國人大代表人數已從2023年2月的281名，減至昨天的243名。

對於3年內減去38人，政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文在報導中表示，「這個比例很嚇人」，但自苗華、張又俠等人落馬後，後續有更多將領被查屬意料之中。雖然前述5名上將年齡偏大，但寇健文評估，他們出事的可能性大於退役，不然按慣例，會在換屆時才換掉。

此次罷免名單沒有出現張又俠與劉振立。寇健文研判，主要是涉及二人的案子未查完，更不存在翻案可能。他說，以苗華為例，從接受調查到最後被罷免人大代表資格，也持續了大半年。不過，開南大學人文社會學院教授張執中評估，解放軍內部可能對張又俠案的處理還未達成共識。