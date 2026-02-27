前中國江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

快訊

中央社／ 記者李雅雯上海27日電
圖為練月琴2024年11月20日出席大陸國台辦在江蘇省蘇州市舉辦的一場台商座談會。記者謝守真攝影／聯合報系資料照
中國全國人大常委會公告，罷免練月琴第14屆全國人大代表職務。練月琴原為中國江蘇省台辦主任，最後一次公開露面在去年10月中旬台商論壇，不知去向迄今達4個月。

中國全國兩會（14屆全國人大4次會議、全國政協14屆4次會議）召開前夕，全國人大常委會26日公告，罷免包括練月琴在內共計19人全國人大代表資格，「江蘇省人大常委會決定罷免練月琴的第14屆全國人民代表大會代表職務」。

據新加坡聯合早報27日報導，中國江蘇省台辦官網主任欄位去年11月被發現清空練月琴簡歷介紹、相關資料，3名副主任孫繼兵、封志成、郭玉振未異動；前江蘇省委副秘書長仲紅岩去年12月已經履新江蘇省台辦主任一職。

練月琴最後一次公開出席活動為去年10月16至18日在江蘇淮安舉辦第19屆台商論壇，目前動向、去向不明。全國人大常委會公告19名罷免名單中，9人為解放軍代表，10人文職官員中，練月琴是唯一去向不明者。

公開簡歷顯示，練月琴為江蘇常州金壇人，現年54歲（1971年9月生），她在1993年1月入黨，2008年4月擔任共青團江蘇省委書記、黨組書記時僅37歲；2018年3月開始擔任江蘇省委台辦、省政府台辦主任，直至去年底不知去向。

練月琴一度由於涉台言論掀爭議。

練月琴於2024年3月在北京參加全國人大會議期間被問及中國漁船金門海域翻覆案是否影響兩岸交流時答，民間情緒可能會存在一段時間，相信大家會逐漸冷靜下來，「我們也非常欣喜的看到，無論是大陸同胞也好，還是台灣同胞也好，我覺得正義的聲音、正面的力量還是占主流」。

練月琴的發言被中國部分社群意見領袖批評，「風輕雲淡」、「喜從何來」、「毫無底線的奉承迎合，分不清敵我」。

全國人大

