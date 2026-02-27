9名將領被罷免人大代表職務 不含張又俠、劉振立

（德國之聲中文網）2月26日下午，中國十四屆全國人大常委會第二十一次會議在北京閉幕。據新華社報道，會議經表決，決定免去王祥喜的應急管理部部長職務，免去蔣成華的全國人大外事委員會委員職務，以及劉少雲的解放軍軍事法院院長職務。會議還表決通過了其他任免案。劉少雲是少將軍銜，是中華人民共和國一級大法官。

2月26日當天，中國全國人大常委員會發布公告，宣布罷免19人的第十四屆全國人民代表大會代表職務，其中包括九名解放軍代表，即海軍原司令員沈金龍、海軍原政委秦生祥、空軍原政委於忠福、陸軍原司令員李橋銘、信息支援部隊原政委李偉5名上將，以及1名中將——中央軍委國防動員部政委王東海和3名少將——中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、陸軍第73集團軍軍長丁來富、火箭軍第64基地司令員楊光。

2026年2月25日，中國全國人大常委會發布今年第1號公報，宣布中央軍委原副主席何衛東、中央軍委政治工作部原常務副主任何宏軍、中央軍委訓練管理部原部長王鵬、中央軍委政法委員會原書記王仁華、武警部隊原政治委員張紅兵等5人因“涉嫌嚴重違紀違法”，在2025年10月至12月期間被罷免全國人大代表資格。

未提張又俠和劉振立

值得注意的是，十四屆全國人大常委會第二十一次會議通報只字未提中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立二人，兩人也沒有出現在被罷免的全國人大代表名單中。1月24日，中國國防部宣布張又俠和劉振立“涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。”張劉兩人落馬標志著習近平對解放軍高層的清洗行動再次升級，在國內外引起震驚，並在海外引發輿論海嘯。輿論的焦點包括對兩人立案審查調查的司法程序和黨內程序是否完備。張又俠、劉振立目前仍有全國人大代表身份，隸屬解放軍和武警部隊代表團。

在中國，全國人大代表享有基於職務的司法豁免權。非經人大常委會許可，任何機關不得逮捕或審判全國人大代表，若涉及犯罪，可依法罷免或暫停代表資格後處置。

30多名解放軍代表被罷免全國人大代表職務

中國3月初即將舉行“兩會”。去年12月27日，中國官方宣布，十四屆全國人大四次會議將於2026年3月5日在北京召開，全國政協十四屆四次會議將於2026年3月4日在北京召開。

中國全國人大常委員會2月26日的公告稱，截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2878人。全國人大官網“代表名單”2月26日更新顯示，解放軍全國人大代表目前為243名。

據不完全統計，過去兩年多的時間裡，已經有約36名解放軍全國人大代表被罷免，包括16名上將。

