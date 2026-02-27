德國總理結束中國首訪：關系緩和，但春天尚未到來

（德國之聲中文網）德國總理默茨周四（2月26日）參觀歷史遺址北京故宮並走訪了未來科技企業，結束了為期兩天的中國首次正式訪問。周四下午，默茨啟程返回柏林。

恢復德中磋商機制

默茨表示，他決心進一步“鞏固”與中國的關系，這既適用於政治層面的對話，也適用於經濟合作。“對我來說，重要的是先獲得一個第一印象。”他在結束對華訪問時表示。

為加強對話，雙方同意恢復德中政府磋商。默茨表示，這一磋商機制應“最遲在明年初、也不排除在今年內”舉行。上一次此類磋商是在2023年於柏林舉行。

不願“說教”，不提“人權”

德國《每日新聞》評價默茨在對華政策上采取的是“雙軌戰略”。在德國國內，默茨在過去幾周裡曾對北京當局提出尖銳批評，並談及中國嚴峻的人權狀況。

但此次訪華，正如他在出訪前所宣布的那樣，默茨並不打算“說教”。敏感的人權議題也未在公開場合提及。在與國家和黨最高領導人習近平會晤後，也僅發布了一份聲明，沒有安排隨行的德國記者提出尖銳問題的機會。

德媒評論稱默茨此次采取的“克制而審慎的批評路線”取得了一定成效。顯示為與習近平的會談時間比預期更長。以及德中政府磋商預計將在今年秋季得以重啟。

“去風險”，而非“脫鉤”

出訪前默茨公布了對華政策的五項指導原則，其中包括降低依賴風險，但明確反對與中國“脫鉤”。

這一立場延續了前任肖爾茨領導的“交通燈”聯合政府路線。該政府在其中國戰略中，將中國定義為“伙伴、競爭者和制度性對手”。

反對競爭扭曲，希望人民幣“適度升值”

企業界和行業協會在出訪前就已明確告訴默茨，需要政府的支持。共有30位德國頂級企業高管陪同默茨訪華。默茨重點提出以下三點：

首先，不斷擴大的貿易逆差正成為越來越嚴重的問題。2025年，德國對華出口額僅為813億歐元，而自中國進口則大幅攀升至1706億歐元。默茨表示，他不主張保護主義，但希望人民幣“適度升值”。

其次，實現可持續、均衡的貿易關系，意味著原材料應“盡可能依據經濟原則自由交易”。他主要指的是稀土——其加工環節約90%由中國掌控，這也是中國願意使用的一項重要籌碼。

第三即由中國補貼驅動的產業政策所造成的產能過剩問題。

經濟等領域仍存諸多分歧

在周三的訪問首日，默茨已先後與中國國務院總理李強和國家主席習近平舉行會談。盡管在經濟等領域存在諸多分歧，雙方均表達了深化雙邊關系的意願。

在談到經濟不公平，包括不公平競爭、國家補貼、出口限制時，默茨的表態比在人權問題上要明確得多。默茨批評了中國存在“扭曲市場的補貼”、“市場開放不足”以及“對外貿易順差過高”等問題，並表示，歐洲也可以通過征收關稅來保護其市場免受中國產能過剩的影響。

德媒評價稱總理李強只是對這些指責表示“已注意到”，並以套話回應：中國方面高度重視德國經濟面臨的問題。但並未就為雙方創造公平的經濟條件作出任何表態。

從德國方面看，核心關切包括為德國企業在中國市場爭取更公平的競爭環境，以及不斷擴大的對華貿易逆差。在美國關稅爭端的背景下，作為全球第二大經濟體的中國仍然高度重視進入歐洲市場，但歐洲方面要求采取更多保護措施的呼聲也在上升，例如針對中國補貼電動車。

結束中國兩日行

周四上午，默茨首先在德國考古研究院（DAI）北京分部負責人多米尼克·霍斯納（Dominic Hosner）的陪同下，參觀了故宮。他在故宮留言簿中，除引用了幾句席勒的詩句外，還寫下了一段個人寄語：“祝願我們在馬年步履穩健、充滿力量與活力。願這一年成為德中合作共贏的一年。”

默茨隨後造訪了梅賽德斯-奔馳工廠，並試駕了一款高度自動駕駛的S級車型。認為“令人驚嘆。”

隨後，默茨飛往中國東部科技重鎮杭州。與浙江省委書記王浩會晤後默茨參觀了中國機器人制造商宇樹科技。現場觀看了人形機器人跳躍、舞蹈、格鬥，空翻等表演。訪華最後一站默茨參觀了西門子能源工廠。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】