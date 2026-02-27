共軍清洗還沒完！陸全國人大 罷免5上將

大陸清查軍隊高層領導仍在持續，大陸全國兩會下周召開前夕，大陸全國人大常委會昨天公告罷免包含前陸軍司令員李橋銘等五名上將、與多名中少將人大代表職務。先前中共軍方都未官宣這些將領遭到紀檢調查，此次人大職務先被罷免，說明軍隊高層清洗與後續調查將接替展開。

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第廿一次會議昨天下午在北京人民大會堂閉幕，會議原則通過了全國人大常委會工作報告稿，將由人大委員長趙樂際於下周向人大會議報告。人事上，會議經表決，決定免去應急管理部部長王祥喜職務，免去蔣成華（已轉任商務部國際貿易談判副代表）的人大外事委員會委員職務；任命楊合慶為人大常委會法制工作委員會副主任。同時，也免去共軍軍事法院院長劉少雲（軍階少將）的職務。

在隨後發布的人大常委會公告中，包含前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、信息支援部隊政委李偉等上將，以及中央軍委國防動員部政委王東海中將，還有中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、對台一線部隊七十三集團軍軍長丁來富、火箭軍將領楊光等少將，都被罷免人大代表職務。上述高階將領兼任的人大職位也相應撤銷。

星島日報報導，李橋銘、李偉是中共二十屆中央委員，他們都缺席了去年十月的四中全會。沈金龍、秦生祥、于忠福是退役上將，不是二十屆中央委員，但都是現屆全國人大常委。他們缺席了近幾次全國人大常委會會議。

同遭罷免人大代表的，還有前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前江蘇省台辦主任練月琴等人。不過先前已落馬的上將張又俠、劉振立，目前尚未被公告罷免。目前大陸十四屆全國人大實有代表二八七八人，較起初的二九七七人下降近百名，其中減少最多的是共軍與武警代表團，達卅八人。

新華社昨還報導，包括中共政治局委員等高級領導幹部，近日就二○二五年度工作，向中共黨中央和中共總書記習近平述職。習近平稱要「始終頭腦清醒、懷德自重，在篤信、務實、擔當、自律上當表率、作示範」。「認真履行全面從嚴治黨政治責任，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動營造風清氣正的政治生態」。