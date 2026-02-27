德總理透露 大陸將買120架空巴

德國總理梅爾茨在與大陸國家主席習近平會面後，透露大陸將向空中巴士採購120架飛機。大陸官媒稱，多家德企計劃進一步放開與大陸科技業合作，已有具體合作計劃或明確合作意向。

德國之聲報導，梅爾茨和習近平會晤後表示，「我們剛剛得到消息，中國領導層將向空中客車追加一筆大訂單，總數將多達120架」。他指出，其他德國企業也存在簽署合約的可能性，「我們還有更多合約正在醞釀之中，有望達成」。

空中巴士在大陸天津設有組裝工廠，至去年底已交付逾780架飛機，當前全大陸運營的空巴飛機有三分之一來自天津。空中巴士由法國及德國等合資成立，目前在德國漢堡及法國有工廠。

梅爾茨強調，當前德國對大陸貿易逆差五年內已擴大四倍至逾800億歐元，並不健康，他已與大陸領導層就縮小貿易逆差進行討論。

大陸央視旗下「玉淵譚天」稱，德企在大陸合作的重點正從汽車、化工等傳統產業，加速向AI、具身智慧、生物技術等領域拓展。透過這次訪陸契機，多家德企計畫進一步放開與大陸科技企業的合作，已有具體合作計畫或明確合作意向。

大陸副總理何立峰會見德國經濟代表團時表示，雙邊經貿合作基礎牢、潛力足、互補性強，歡迎德國企業繼續投資中國大陸，積極參與中德經貿合作。