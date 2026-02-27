聽新聞
將隨川普訪中 魯比歐：美中關係達戰略穩定

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國務卿魯比歐。路透

美國國務卿魯比歐廿五日表示，在美國總統川普前往中國訪問前，美中長期緊張關係已達某種程度的「戰略穩定」。法新社報導，魯比歐對記者表示：「我認為，我們至少在雙邊關係中已達到某種程度的戰略穩定。」

他在訪問加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯時指出：「我認為兩國都得出結論，美中若爆發全面性全球貿易戰，對雙方及全世界都將造成嚴重傷害。」

長期以來，魯比歐被視為對中強硬鷹派。他與川普都曾將中國視為必須制衡的對手。

魯比歐指出，美國將持續提出關切議題，包括尋求降低對中國供應的依賴。

本周稍早，美俄之間最後一項限制核武的「新戰略武器裁減條約」到期後，一名美國高階官員在日內瓦與中俄官員會面。

魯比歐承諾，將持續推動中國與美國及俄羅斯進行核協議談判。他談及中國時表示：「他們公開表示不願這麼做。我們仍將持續施壓，因為若能達成這樣的協議，將對全球有利。」

中國核武庫近年來迅速擴張，但規模仍遠低於俄羅斯與美國。

川普預計三月卅一日至四月二日訪問中國，將是他第二任期首次訪中。兼任白宮國安顧問的魯比歐表示，他預期將隨同川普出訪。

中央社報導，魯比歐廿五日出席加勒比海區域高峰會，於場邊會見台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯，兩人討論強化區域安全合作，以及聖國與台灣穩固持久的夥伴關係。聖國與台灣建交超過四十年。

加勒比海共同體由廿一個國家組成，成立目的為強化成員國外交和對外經濟政策的協調，及擴大與第三國的貿易和經濟關係等。

