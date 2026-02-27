德總理訪陸豐收 替空巴撈到120架大單

德國總理梅爾茨廿五日率領龐大經貿代表團抵達大陸訪問，兩日行程於昨天結束。而他在與大陸國家主席習近平會面後，透露大陸將向空中客車（空中巴士）採購一二○架飛機。大陸官媒還稱，多家德企計畫進一步放開與大陸科技企業的合作，已有具體合作計畫或明確合作意向。

據德國之聲，梅爾茨和習近平會晤後表示，「我們剛剛得到消息，中國領導層將向空中客車（德、法共同研發）追加一筆大訂單，總數將多達一二○架」。他並指，其他德國企業也存在簽署合約的可能性，「我們還有更多合約正在醞釀之中，有望達成」。空中巴士在大陸天津設有組裝工廠，至去年底已交付逾七百八十架飛機，當前全大陸運營的空巴飛機有三分之一來自天津。去年底啟用第二條總裝線，將為空巴Ａ三二○系列到二○二七年月產能提升至七十五架的目標提供支撐。

梅爾茨也強調，當前德國對大陸貿易逆差五年內已擴大四倍至逾八百億歐元，並不健康，他已與大陸領導層就如何縮小貿易逆差進行討論。此外就俄烏議題，梅爾茨在會見後表示，「我們知道，中國發出的信號在莫斯科被非常認真地對待」，他對在北京聽到的「對該地區和平的明確承諾」表示歡迎。

雙方合作 跨向高科技領域

大陸央視旗下「玉淵譚天」稱，德企在大陸合作的重點正從汽車、化工等傳統產業，加速向ＡＩ、具身智慧、生物技術等領域拓展。透過這次訪陸契機，多家德企計畫進一步放開與大陸科技企業的合作，已有具體合作計畫或明確合作意向。

此外，大陸副總理何立峰廿五日下午會見德國經濟代表團時表示，雙邊經貿合作基礎牢、潛力足、互補性強，歡迎德國企業繼續投資中國大陸，積極參與中德經貿合作。昨天下午大陸外交部發言人毛寧表示，梅爾茨此訪「成果豐碩、富有意義」，再次表明雙方都致力於維護穩定和建設性的雙邊關係，並通過相互尊重的對話妥處分歧。

訪宇樹科技 與機器人握手

梅爾茨昨天自北京飛抵杭州，參訪宇樹科技時與人形機器人握手轉圈互動，並和十家ＡＩ、機器人、電動車領域的大陸企業座談交流。

前晚梅爾茨在其Ｘ平台上指出中德關係緊密，這既帶來了機遇，也帶來了風險。「我們致力於降低供應鏈、原料和關鍵產品的風險。企業間的競爭必須公平：透過透明、可靠和共同遵守規則來實現」。

他還以中文發文，透露自己參訪北京故宮的留言，「願我們在馬年一馬當先、龍馬精神。願今年成為德中合作與發展之年」。