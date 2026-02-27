黎智英上訴成功 撤銷欺詐案定罪與判刑

（德國之聲中文網）香港民主活動人士、媒體大亨黎智英周四（2月26日）就其2022年的詐騙案上訴成功。

對於黎智英而言，這一裁決獲勝出人意料。作為現已停刊的《蘋果日報》的創始人，黎智英本月因被控串謀勾結外國勢力罪，違反香港國安法，被判處20年有期徒刑。

被撤銷的詐騙案則源於一起合同糾紛，與對他的國安法指控無關。獄中的黎智英沒有出庭。

香港高等法院首席法官潘兆初宣讀判決：“（我們）准許上訴，撤銷定罪，並撤銷刑罰。”他批准黎智英不用出庭的申請。

2022年，法官以“有計劃、有組織且持續多年的”詐騙案判處黎智英五年零九個月監禁。

在此詐騙案中，檢方指出，黎智英為個人用途經營的咨詢公司佔用了《蘋果日報》租用的辦公場所，而該場所原本是用於出版和印刷的。檢方稱，這樣做違反了《蘋果日報》與一家政府公司簽訂的租賃協議條款，構成詐騙。初審除判決監禁外，黎智英還被罰款200萬港元，被禁止在8年內擔任公司管理職務。

但上訴法官周四裁定，“檢方未能證明被告作出了虛假陳述”，裁定原審法官的理由“站不住腳”。前《蘋果日報》行政總監黃偉強也因同一案件被定罪，並已服刑21個月。他的定罪和量刑也於周四同時被撤銷。

香港政府發言人周四表示，“客觀事實依然是，黎智英挪用公款用於私人用途”，即便這並未構成詐騙。他說，律政司將“仔細研究這一裁決，考慮是否提出上訴”。

兩周前黎智英被判處20年監禁

2020年香港爆發大規模民主抗議活動後，北京實施了香港國安法。黎智英獲刑20年是香港使用該法做出的最嚴厲判決。美國、英國、歐盟和人權團體均指出，如此漫長的刑期，對現年78歲高齡的黎智英而言實際上等同於死刑。

自2020年以來，黎智英一直處於被關押狀態，大部分時間都被單獨監禁，當局稱，這是應黎智英本人的要求安排的，以避免受到騷擾。他的支持者、子女、律師和人權組織都對他在獄中的健康狀況表示擔憂，而當局則堅稱對黎的照顧很充分。

【 本文章由德國之聲授權提供】