大陸兩會前夕 多位共軍將領遭罷免大陸全國人大代表

2026年大陸全國兩會將於下周召開的前夕，大陸全國人大常委會26日召開了會議，除了把已經落馬的應急管理部長王祥喜正式撤銷職位，也罷免多位共軍將領，包含前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、信息支援部隊政委李偉等5位上將，還有多位中將和少將。

據新華社，大陸十四屆全國人大常委會第21次會議26日下午在北京人民大會堂閉幕，會議原則通過了人大常委會工作報告稿。委員長會議建議委託人大委員長趙樂際代表常委會向十四屆全國人大四次會議報告工作。

人事上，會議經表決，決定免去王祥喜的應急管理部部長職務，免去蔣成華（他已轉任商務部國際貿易談判副代表）的全國人大外事委員會委員職務；任命楊合慶為人大常委會法制工作委員會副主任。同時，也免去中共解放軍軍事法院院長劉少雲（軍階少將）的職務。

這次會議還表決通過了人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。在隨後發布的人大常委會公告中，遭罷免的多名代表都是軍方將領，包含前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、信息支援部隊政委李偉等上將。以及，中央軍委國防動員部政委王東海中將，還有原先的中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、七十三集團軍（共軍對台一線部隊，駐地廈門）軍長丁來富、火箭軍將領楊光等少將，也都被罷免人大代表。

上述高階將領兼任的人大常委、以及委員會的副主任職位也相應撤銷。

值得一提的還有前任內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前新疆自治區常務副主席陳偉俊、前江蘇省台辦主任練月琴也被宣布罷免人大代表。

截至目前，第十四屆大陸全國人民代表大會實有代表2878人，較起初的2977下降近百名，其中大半是軍人。