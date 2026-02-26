快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

大陸兩會前夕 多位共軍將領遭罷免大陸全國人大代表

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸全國人大常委會26日的公告顯示，多位共軍將領被罷免人大代表。圖為大陸人大常委會所在地，北京人民大會堂。（圖／本報資料照片）
大陸全國人大常委會26日的公告顯示，多位共軍將領被罷免人大代表。圖為大陸人大常委會所在地，北京人民大會堂。（圖／本報資料照片）

2026年大陸全國兩會將於下周召開的前夕，大陸全國人大常委會26日召開了會議，除了把已經落馬的應急管理部長王祥喜正式撤銷職位，也罷免多位共軍將領，包含前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、信息支援部隊政委李偉等5位上將，還有多位中將和少將。

據新華社，大陸十四屆全國人大常委會第21次會議26日下午在北京人民大會堂閉幕，會議原則通過了人大常委會工作報告稿。委員長會議建議委託人大委員長趙樂際代表常委會向十四屆全國人大四次會議報告工作。

人事上，會議經表決，決定免去王祥喜的應急管理部部長職務，免去蔣成華（他已轉任商務部國際貿易談判副代表）的全國人大外事委員會委員職務；任命楊合慶為人大常委會法制工作委員會副主任。同時，也免去中共解放軍軍事法院院長劉少雲（軍階少將）的職務。

這次會議還表決通過了人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。在隨後發布的人大常委會公告中，遭罷免的多名代表都是軍方將領，包含前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、信息支援部隊政委李偉等上將。以及，中央軍委國防動員部政委王東海中將，還有原先的中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、七十三集團軍（共軍對台一線部隊，駐地廈門）軍長丁來富、火箭軍將領楊光等少將，也都被罷免人大代表。

上述高階將領兼任的人大常委、以及委員會的副主任職位也相應撤銷。

值得一提的還有前任內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前新疆自治區常務副主席陳偉俊、前江蘇省台辦主任練月琴也被宣布罷免人大代表。

截至目前，第十四屆大陸全國人民代表大會實有代表2878人，較起初的2977下降近百名，其中大半是軍人。

人大常委會 海軍司令 罷免

延伸閱讀

酒後持刀割破立委鄭正鈐不同意罷免布條 新竹男判罰4千

共機擾台現斷崖式銳減跡象 專家提醒：解放軍是否整備蓄勢待發

國運籤撥亂反正 柯文哲批民進黨大罷免製造分裂「政府不要帶頭亂」

陳瑩罷免不實連署案涉偽文 許宇甄與黨工移屏東地院審理

相關新聞

大陸兩會前夕 多位共軍將領遭罷免大陸全國人大代表

2026年大陸全國兩會將於下周召開的前夕，大陸全國人大常委會26日召開了會議，除了把已經落馬的應急管理部長王祥喜正式撤銷...

不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給李貞秀，也暗示不會接受李貞秀的質詢。陸委會副主委梁...

上海團降級參訪台北燈節 陸委會：原則上仍禁止台辦主任來台

上海市今年循慣例派人出席台北燈節，不過是由台辦聯絡處長率隊，層級較往年降低。陸委會副主委梁文傑26日稱，一開始收到的申請...

堆疊善意？陸委會稱春節期間兩岸「圓滿」 喊話陸方收斂言論

賴總統24日在台商春節團拜的談話，罕見以「中國大陸」稱呼對岸，被認為釋出善意。陸委會副主委兼發言人梁文傑26日在馬年首場...

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

陸委會副主委梁文傑兼任發言人後，在網路上享有高聲量。日前，農曆過年9天連假首日，梁文傑首次在Threads（脆）上開設帳...

各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

行政院長卓榮泰今天表示，在民眾黨立委李貞秀資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。陸委會今天對此表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。