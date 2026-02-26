大陸鎖定台灣年輕人補助旅遊 法媒關注軟性統戰

法國世界報一篇發自北京的文章記述兩名台灣學生赴中國旅行的感想，描繪中國透過旅遊補助與青年交流行程，試圖以軟性方式重塑台灣年輕族群眼裡的中國形象。

世界報（Le Monde）記者訪問兩名今年1月結伴赴中國旅行的台灣學生小梅（Mei，音譯）和小蓮（Lian，音譯），她們在杭州、哈爾濱等地停留十天左右，對中國印象頗佳。兩人均使用化名。

小梅觀察到，中國在某些方面比台灣先進，例如旅館的機器人能搭電梯、穿越走廊，把住客的外送餐點送到房間。

她們以非常便宜的價格向一個專為台灣年輕人規劃旅遊的「協會」報名前往中國，只須支付來回機票，以及相當於100歐元（約新台幣3700元）的報名費。

兩人先到杭州待了3天，這座城市除了西湖，還以人工智慧（AI）發展聞名，科技公司深度求索（DeepSeek）和宇樹科技（Unitree）、電商巨頭阿里巴巴的總部都設在這裡。

接著，她們前往長白山區欣賞雪景，然後在哈爾濱參觀冬季節慶。

她們知道這趟旅程費用便宜，是因為中國政府及各省透過旅遊協會提供了補助，各省都設有所謂統戰部門，負責招攬有可能支持中國意圖的人。

文章指出，中國影響力行動的核心目標之一就是台灣年輕人，手法包括透過社群媒體、網紅宣傳和補助旅遊來塑造中國的形象。

策劃這次旅遊的協會在小梅和小蓮的行程中安排她們與同齡中國人見面，這些人談到有關兩岸統一的敏感論述時，並不像一般中國宣傳那樣咄咄逼人，甚至沒有真的聊起政治。

不過，他們鼓勵小梅和小蓮在社群平台上傳她們覺得美或印象深刻的照片。兩人的社群帳號僅約千人追蹤，不算知名網紅，但也正因如此，她們看起來是自然而不刻意的傳播媒介。

文章提到，策劃這次旅行的用意只能算成功一半。旅程結束時，兩人對中國現代化留有深刻印象，她們看到了嶄新的火車、輝煌的城市和很美的風景，人際交流也很正面；然而，小梅對台灣身分及其制度的認同沒有改變，「我們想要維持民主」。

小梅在父親鼓勵下報名參加這次旅行，他偶然在臉書（Facebook）看到這類活動的資訊，認為讓女兒去探索中國沒什麼壞處；但也有人對於頻頻威脅台灣的北京當局抱持更鮮明的立場：她的母親得知女兒打算赴中旅遊後，兩個月沒和她說話。

文章提及，台灣在2010年代中期，曾一年接待逾400萬人次的中國觀光客，相當於遊客總數的4成；但北京當局不滿2016年上台的民主進步黨政府，開始限縮人民赴台，中國遊客人數銳減。

根據交通部觀光署統計，2025年中國僅有63萬7000人次赴台，主要是少數地區的中國遊客可前往金門和馬祖；相較之下，台灣仍有超過320萬人次前往中國，政府並未禁止。

文章寫道，小梅說：「我們是自由社會，（政府）不會限制我們的行動。」北京當局深知這一點，正盡可能加以利用。