不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給李貞秀，也暗示不會接受李貞秀的質詢。陸委會副主委梁文傑26日表示，院長既然已經表明態度，各個部會都會一體遵循。

卓榮泰26日下令各部會，在確認李貞秀的立委資格前，一律不提供任何資料，行政院發言人李慧芝並說，卓院長稱呼對方「李女士」，未來會不會接受李貞秀的質詢「答案已經很清楚了」。

對於卓榮泰的指令以及未來立院內政委員會，陸委會是否接受李貞秀的質詢，梁文傑26日下午在例行記者會表示，政府各個部門都是一體的，沒有哪個部會可以自己決定要怎麼做，院長既然已經表明態度，各部會都會一體遵循。

梁文傑指出，如果這件事情發生在地方議會，內政部可以要求地方議會將該議員解職，如果地方議會不願意做，根據地方制度法，作為主管機關的內政部可以代為執行。但碰到立法院，內政部並不是立法院的主管機關，解職只能由立法院自己來，陸委會也沒權力去解職，行政院也沒有，因為行政院與立法院是平行的。他強調，「解職的權力在立法院，責任也是在立法院」。