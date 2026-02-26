快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給李貞秀，也暗示不會接受李貞秀的質詢。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給李貞秀，也暗示不會接受李貞秀的質詢。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給李貞秀，也暗示不會接受李貞秀的質詢。陸委會副主委梁文傑26日表示，院長既然已經表明態度，各個部會都會一體遵循。

卓榮泰26日下令各部會，在確認李貞秀的立委資格前，一律不提供任何資料，行政院發言人李慧芝並說，卓院長稱呼對方「李女士」，未來會不會接受李貞秀的質詢「答案已經很清楚了」。

對於卓榮泰的指令以及未來立院內政委員會，陸委會是否接受李貞秀的質詢，梁文傑26日下午在例行記者會表示，政府各個部門都是一體的，沒有哪個部會可以自己決定要怎麼做，院長既然已經表明態度，各部會都會一體遵循。

梁文傑指出，如果這件事情發生在地方議會，內政部可以要求地方議會將該議員解職，如果地方議會不願意做，根據地方制度法，作為主管機關的內政部可以代為執行。但碰到立法院，內政部並不是立法院的主管機關，解職只能由立法院自己來，陸委會也沒權力去解職，行政院也沒有，因為行政院與立法院是平行的。他強調，「解職的權力在立法院，責任也是在立法院」。

行政院 李貞秀 立法院

延伸閱讀

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

卓榮泰財產申報 存款921萬元、債務356萬元

相關新聞

不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給李貞秀，也暗示不會接受李貞秀的質詢。陸委會副主委梁...

上海團降級參訪台北燈節 陸委會：原則上仍禁止台辦主任來台

上海市今年循慣例派人出席台北燈節，不過是由台辦聯絡處長率隊，層級較往年降低。陸委會副主委梁文傑26日稱，一開始收到的申請...

堆疊善意？陸委會稱春節期間兩岸「圓滿」 喊話陸方收斂言論

賴總統24日在台商春節團拜的談話，罕見以「中國大陸」稱呼對岸，被認為釋出善意。陸委會副主委兼發言人梁文傑26日在馬年首場...

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

陸委會副主委梁文傑兼任發言人後，在網路上享有高聲量。日前，農曆過年9天連假首日，梁文傑首次在Threads（脆）上開設帳...

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，26日，他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。BBC中文網指，由...

各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

行政院長卓榮泰今天表示，在民眾黨立委李貞秀資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。陸委會今天對此表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。