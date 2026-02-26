上海團降級參訪台北燈節 陸委會：原則上仍禁止台辦主任來台

上海市今年循慣例派人出席台北燈節，不過是由台辦聯絡處長率隊，層級較往年降低。陸委會副主委梁文傑26日稱，一開始收到的申請案就是聯絡處長帶隊，沒有台辦主任申不申請的事情。但他也表示，我方目前仍維持禁止大陸台辦主任來台的原則。

台北燈節25日登場，上海市依慣例派人來台參訪上海燈區，但主團由上海市台灣事務辦公室聯絡處長徐皓率團、文旅局團更僅由巡視員率隊，層級降低。有知情人士透露，上海方顧慮陸委會已連續好幾次拒絕申請入境，於是降低層級，不讓北市府為難。

陸委會2024年底曾拒絕上海市台辦主任金梅來台參加雙城論壇，2025年初，金梅再度申請來台參訪台北燈節，也被陸委會以「送件時間太趕，來不及審查」封殺。

梁文傑26日在例行記者會上表示，這次陸委會收到的申請案件，台辦就是由聯絡處長帶隊，所以沒有什麼副主任、主任申不申請的事情，原因不曉得。

由於陸委會在2024年底曾明言，由於大陸對台祭出「懲獨22條」，我方為表達抗議，拒絕發給大陸涉台系統「一把手」來台許可將成為原則，除非其願意接受在台約晤，本報記者詢問，這項原則目前是否有調整？

梁文傑表示，我方的做法一向是看對方的善意，「你覺得這兩年來，對方的善意足不足夠讓我們改變原來的立場？我想這幾年來除了『懲獨22條』之外，還有非常多對台文攻武嚇的行為，所以目前我們還是維持這樣的立場。」