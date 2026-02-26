德總理訪中第2站 浙江杭州參訪機器人企業

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）正在中國訪問，今天率團抵達行程第2站浙江杭州，參訪民用機器人研發、生產企業宇樹科技；這是梅爾茨上任以來首次赴中國訪問。

梅爾茨率領德企高階主管代表團於25至26日訪問中國，昨天在北京會晤中國領導人習近平、偕同中國國務院總理李強出席中德經濟顧問委員會座談會；今天轉往浙江杭州，參訪宇樹科技，預計也將參訪在中德企。

據新華社、香港01、環球時報26日報導，梅爾茨率團於26日下午參訪宇樹科技，現場欣賞宇樹科技安排的機器人「打功夫」表演，隨團德企高階主管涵蓋汽車、化工、生物製藥、機械製造、循環經濟等領域。

宇樹科技董事長王興興對於梅爾茨率團到訪表示深感榮幸。

王興興表示，這次活動可與德國更多企業建立合作窗口，也是在全球範圍共同推動智慧機器人產業發展的契機，德國市場潛力巨大，相信智慧機器人和AI產業的良好發展態勢，對於行業發展和全人類都有非常好的作用。

梅爾茨於訪問中國期間陸續透過社群X平台發文。他於25日用中文發文寫道，「巨大的機遇、重大的責任。習近平主席和我都希望進一步深化德中夥伴關係」。他強調，將以開放的視野看待國際貿易面臨的挑戰，與歐洲夥伴緊密協調。

梅爾茨於26日下午5時左右再用中文發文寫道，「願我們在馬年一馬當先、龍馬精神。願今年成為德中合作與發展之年」。

這是梅爾茨上任以來首次赴中國訪問，梅爾茨也是農曆春節過後第一位訪問中國的外國領導人。

中國外交部發言人毛寧26日主持例行記者會時以「成果豐碩、富有意義」形容梅爾茨這趟訪問中國行程。

毛寧表示，中德雙方同意延續、充分發揮中德政府磋商機制等機制性對話作用，雙方對於一些具體經貿問題抱有關切，願意抱持坦誠、友好、開放態度進行交流、增進了解，致力於透過對話妥善解決彼此的關切。

毛寧指出，務實合作是中德關係最突出特徵，這次德國各行業龍頭企業負責人隨團訪中，充分展現德國方面對於進一步深化中德務實合作的期待和信心。