快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

德總理訪中第2站 浙江杭州參訪機器人企業

中央社／ 上海26日電

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）正在中國訪問，今天率團抵達行程第2站浙江杭州，參訪民用機器人研發、生產企業宇樹科技；這是梅爾茨上任以來首次赴中國訪問。

梅爾茨率領德企高階主管代表團於25至26日訪問中國，昨天在北京會晤中國領導人習近平、偕同中國國務院總理李強出席中德經濟顧問委員會座談會；今天轉往浙江杭州，參訪宇樹科技，預計也將參訪在中德企。

據新華社、香港01、環球時報26日報導，梅爾茨率團於26日下午參訪宇樹科技，現場欣賞宇樹科技安排的機器人「打功夫」表演，隨團德企高階主管涵蓋汽車、化工、生物製藥、機械製造、循環經濟等領域。

宇樹科技董事長王興興對於梅爾茨率團到訪表示深感榮幸。

王興興表示，這次活動可與德國更多企業建立合作窗口，也是在全球範圍共同推動智慧機器人產業發展的契機，德國市場潛力巨大，相信智慧機器人和AI產業的良好發展態勢，對於行業發展和全人類都有非常好的作用。

梅爾茨於訪問中國期間陸續透過社群X平台發文。他於25日用中文發文寫道，「巨大的機遇、重大的責任。習近平主席和我都希望進一步深化德中夥伴關係」。他強調，將以開放的視野看待國際貿易面臨的挑戰，與歐洲夥伴緊密協調。

梅爾茨於26日下午5時左右再用中文發文寫道，「願我們在馬年一馬當先、龍馬精神。願今年成為德中合作與發展之年」。

這是梅爾茨上任以來首次赴中國訪問，梅爾茨也是農曆春節過後第一位訪問中國的外國領導人。

中國外交部發言人毛寧26日主持例行記者會時以「成果豐碩、富有意義」形容梅爾茨這趟訪問中國行程。

毛寧表示，中德雙方同意延續、充分發揮中德政府磋商機制等機制性對話作用，雙方對於一些具體經貿問題抱有關切，願意抱持坦誠、友好、開放態度進行交流、增進了解，致力於透過對話妥善解決彼此的關切。

毛寧指出，務實合作是中德關係最突出特徵，這次德國各行業龍頭企業負責人隨團訪中，充分展現德國方面對於進一步深化中德務實合作的期待和信心。

梅爾茨 德國 馬年

延伸閱讀

世界秩序斷裂西方找北京避險 梅爾茨在中美間小心周旋

習近平祝大家出入平安：從反腐敗的大清洗運動看見《中國模式的終點》

中德總理出席經濟座談會 梅爾茲直白批評中國政策

智庫：習近平大規模整肅共軍 可能妨礙中國作戰能力

相關新聞

不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給李貞秀，也暗示不會接受李貞秀的質詢。陸委會副主委梁...

上海團降級參訪台北燈節 陸委會：原則上仍禁止台辦主任來台

上海市今年循慣例派人出席台北燈節，不過是由台辦聯絡處長率隊，層級較往年降低。陸委會副主委梁文傑26日稱，一開始收到的申請...

堆疊善意？陸委會稱春節期間兩岸「圓滿」 喊話陸方收斂言論

賴總統24日在台商春節團拜的談話，罕見以「中國大陸」稱呼對岸，被認為釋出善意。陸委會副主委兼發言人梁文傑26日在馬年首場...

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

陸委會副主委梁文傑兼任發言人後，在網路上享有高聲量。日前，農曆過年9天連假首日，梁文傑首次在Threads（脆）上開設帳...

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，26日，他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。BBC中文網指，由...

各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

行政院長卓榮泰今天表示，在民眾黨立委李貞秀資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。陸委會今天對此表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。