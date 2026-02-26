堆疊善意？陸委會稱春節期間兩岸「圓滿」 喊話陸方收斂言論

賴總統24日在台商春節團拜的談話，罕見以「中國大陸」稱呼對岸，被認為釋出善意。陸委會副主委兼發言人梁文傑26日在馬年首場例行記者會，持續堆疊氛圍，他在開場白時形容今年春節期間兩岸「圓滿」，而後並稱我方善意「一直都在」，喊話陸方也釋放多一點善意，「至少在言論上面大家能夠互相收斂，不要常常說我們自取滅亡、跳梁小丑」。

梁文傑26日下午主持例行記者會時首先表示，「新年愉快，這是我們春節以後的第一次記者會。這次的春節算是兩岸之間過得圓滿」，並歡迎記者提問。

記者詢問，從他形容兩岸圓滿，以及賴總統在台商春節活動時以「中國大陸」稱呼對岸，也說「希望交流合作」，海基會董事長蘇嘉全則說「願意遞出橄欖枝」，是否意味著我方有意推動兩岸關係緩和？

梁文傑表示，自己會說圓滿，是因為兩年前的春節期間，在金門海域發生大陸一艘「三無」漁船與我方海巡署艦艇碰撞的事件，當時造成雙邊蠻長一段時間的不愉快，去年春節前，中方也是有軍演，「今年這段時間算是比較風平浪靜，所以我說今年的春節算是圓滿」。

他稱，我方的善意一直都在，政府做的所有事都是為了維護中華民國的地位，捍衛自由民主制度，所以不管是總統也好，新任海基會蘇嘉全董事長所說的話也好，我們態度是一貫的，我們願意在對等的狀況之下跟對岸進行對話交流。

不過，梁文傑也說，「我們比較遺憾的是，對岸一直把台灣政府所有的行為一概都說成是台獨，然後把我們的檢察官、公務人員、官員等等都列為要懲戒的對象，這樣當然是沒有善意。」

他接著指，我們希望對岸能夠釋放多一點善意，「至少在言論上面大家能夠互相收斂，不要常常在說我們（指賴政府）什麼自取滅亡，跳梁小丑等等」，希望大家能夠互相保持尊重。