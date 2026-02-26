快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

堆疊善意？陸委會稱春節期間兩岸「圓滿」 喊話陸方收斂言論

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影

賴總統24日在台商春節團拜的談話，罕見以「中國大陸」稱呼對岸，被認為釋出善意。陸委會副主委兼發言人梁文傑26日在馬年首場例行記者會，持續堆疊氛圍，他在開場白時形容今年春節期間兩岸「圓滿」，而後並稱我方善意「一直都在」，喊話陸方也釋放多一點善意，「至少在言論上面大家能夠互相收斂，不要常常說我們自取滅亡、跳梁小丑」。

梁文傑26日下午主持例行記者會時首先表示，「新年愉快，這是我們春節以後的第一次記者會。這次的春節算是兩岸之間過得圓滿」，並歡迎記者提問。

記者詢問，從他形容兩岸圓滿，以及賴總統在台商春節活動時以「中國大陸」稱呼對岸，也說「希望交流合作」，海基會董事長蘇嘉全則說「願意遞出橄欖枝」，是否意味著我方有意推動兩岸關係緩和？

梁文傑表示，自己會說圓滿，是因為兩年前的春節期間，在金門海域發生大陸一艘「三無」漁船與我方海巡署艦艇碰撞的事件，當時造成雙邊蠻長一段時間的不愉快，去年春節前，中方也是有軍演，「今年這段時間算是比較風平浪靜，所以我說今年的春節算是圓滿」。

他稱，我方的善意一直都在，政府做的所有事都是為了維護中華民國的地位，捍衛自由民主制度，所以不管是總統也好，新任海基會蘇嘉全董事長所說的話也好，我們態度是一貫的，我們願意在對等的狀況之下跟對岸進行對話交流。

不過，梁文傑也說，「我們比較遺憾的是，對岸一直把台灣政府所有的行為一概都說成是台獨，然後把我們的檢察官、公務人員、官員等等都列為要懲戒的對象，這樣當然是沒有善意。」

他接著指，我們希望對岸能夠釋放多一點善意，「至少在言論上面大家能夠互相收斂，不要常常在說我們（指賴政府）什麼自取滅亡，跳梁小丑等等」，希望大家能夠互相保持尊重。

春節 對岸 梁文傑

延伸閱讀

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

駁梁文傑 陸博士生：我們生活水平接近甚至反超台灣

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

相關新聞

上海團降級參訪台北燈節 陸委會：原則上仍禁止台辦主任來台

上海市今年循慣例派人出席台北燈節，不過是由台辦聯絡處長率隊，層級較往年降低。陸委會副主委梁文傑26日稱，一開始收到的申請...

堆疊善意？陸委會稱春節期間兩岸「圓滿」 喊話陸方收斂言論

賴總統24日在台商春節團拜的談話，罕見以「中國大陸」稱呼對岸，被認為釋出善意。陸委會副主委兼發言人梁文傑26日在馬年首場...

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

陸委會副主委梁文傑兼任發言人後，在網路上享有高聲量。日前，農曆過年9天連假首日，梁文傑首次在Threads（脆）上開設帳...

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，26日，他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。BBC中文網指，由...

各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

行政院長卓榮泰今天表示，在民眾黨立委李貞秀資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。陸委會今天對此表示，...

陸民眾在大阪街頭「500萬日圓現金背包被劫」 陸領館再籲避免赴日本

1名大陸公民日前在大阪遭襲擊，500萬日圓的現金背包被劫。大陸駐大阪總領事館26日稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。