快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

中央社／ 台北26日電
民眾黨新科立委李貞秀（左）。本報資料照片
民眾黨新科立委李貞秀（左）。本報資料照片

行政院長卓榮泰今天表示，在民眾黨立委李貞秀資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。陸委會今天對此表示，政府各個部門都是一體的，相信各部會未來會一體遵循。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

針對卓榮泰今天表示，在李貞秀立委資格尚未確認前，各部會一律不予提供任何資料。有記者提問，陸委會官員未來赴立法院內政委員會備詢的時候，陸委會官員是否跟進，拒絕接受李貞秀質詢？

梁文傑說，政府各個部門都是一體的，沒有哪個部會可以自己決定要怎麼做，「院長既然已經表明態度，我想各個部會都會一體遵循。」

梁文傑舉例，「如果你今天懷疑某個人的警察身分，他到你家門前按門鈴，你會接受他的訊問，還是讓他進來搜索嗎？應該不會」。到目前為止，對於李貞秀立委資格的疑慮一直沒有消除，因此政府各部門未來都會用同樣的態度處理問題。

對於李貞秀是否會被解職，梁文傑會後補充，若地方議會碰到類似情況，內政部作為主管機關，可以代為執行，將不適任的議員解職。但內政部並不是立法院的主管機關，因此只有立法院具有解職權力，責任也在立法院。

李貞秀就職立委資格遭質疑，她日前提出除籍證明書，佐證大陸戶籍註銷時間在1993年4月26日。但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署時間2025年3月，即李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時「具備雙重戶籍」。

李貞秀 陸委會 梁文傑 立法院 民眾黨 卓榮泰 內政部

延伸閱讀

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

卓榮泰財產申報 存款921萬元、債務356萬元

不認李貞秀是立委 民眾黨：「卓榮泰先生」已成現代趙高集團

相關新聞

上海團降級參訪台北燈節 陸委會：原則上仍禁止台辦主任來台

上海市今年循慣例派人出席台北燈節，不過是由台辦聯絡處長率隊，層級較往年降低。陸委會副主委梁文傑26日稱，一開始收到的申請...

堆疊善意？陸委會稱春節期間兩岸「圓滿」 喊話陸方收斂言論

賴總統24日在台商春節團拜的談話，罕見以「中國大陸」稱呼對岸，被認為釋出善意。陸委會副主委兼發言人梁文傑26日在馬年首場...

梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮要戒掉

陸委會副主委梁文傑兼任發言人後，在網路上享有高聲量。日前，農曆過年9天連假首日，梁文傑首次在Threads（脆）上開設帳...

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，26日，他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。BBC中文網指，由...

各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

行政院長卓榮泰今天表示，在民眾黨立委李貞秀資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。陸委會今天對此表示，...

陸民眾在大阪街頭「500萬日圓現金背包被劫」 陸領館再籲避免赴日本

1名大陸公民日前在大阪遭襲擊，500萬日圓的現金背包被劫。大陸駐大阪總領事館26日稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。