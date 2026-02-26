梁文傑還原Threads帳號「消失」原因：po文會上癮

陸委會副主委梁文傑兼任發言人後，在網路上享有高聲量。日前，農曆過年9天連假首日，梁文傑首次在Threads（脆）上開設帳號，並發布第一則「串文」，引發網友熱議，不過帳號在25日凌晨就驚傳消失，有網友懷疑是不是遭網軍出征檢舉導致「被下架」。對此，梁文傑26日在記者會上，有些不好意思地臉紅著還原帳號「消失」原因，坦言是自己停用的，「因為po文會上癮，最好戒掉」。

梁文傑26日主持陸委會例行記者會，被問及日前開設Threads帳號的原因，他表示，「因為在記者會上畢竟是發言人，所以有些話比較不方便說，覺得在脆上面也許可以講多一點」。

梁文傑說，但是後來發現，開了帳號之後，「話講多了也不好」，所以目前又暫時把它停用，「是我自己停用的，不是什麼被封鎖」。他補充說，「有時候po文會上癮，最好是把這種癮戒掉。」

梁文傑的Threads帳號開設後，引發網友朝聖，迅速獲得上萬名粉絲追蹤。他期間曾針對台美關稅、民眾黨立委李貞秀資格問題發文，不料在25日凌晨，有網友回報他的帳號消失，紛紛留言：「大概被網軍檢舉到下架了」、「是被網軍檢舉嗎？」，還有網友發起寫信到數發部，要搶救他的帳號。