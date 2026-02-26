快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透資料照）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透資料照）

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，26日，他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。BBC中文網指，由於其欺詐刑期被撤銷、國安案刑期提早計算，他的出獄時間將提前，但仍要服刑至2040年。

香港01則稱，黎智英先前因「勾結外國勢力罪」被判囚20年，其中2年與上述案件同期執行，其餘18年要在該案的5年9個月刑期後、即約今年6月才開始計算。由於黎智英在該案刑期被撤銷，因此違反《國安法》案的20年刑期可提早開始計算，出獄時間可能略為縮減。

BBC中文網稱，黎智英與集團前行政總監黃偉強，被指對業主香港科技園公司，隱瞞在租用將軍澳工業邨作蘋果大樓期間，讓其名下的力高顧問公司在大樓內營運，違反租約。

2022年，2人被判欺詐罪成，分別監禁5年9個月及1年9個月。2人不服上訴。26日在香港上訴庭判決，2人上訴得直（撤銷原審判決），撤銷定罪及判刑。

香港科技園公司是香港特區政府的法定機構，作為業主管理香港各產業園區，包括香港科學園、香港創新中心和3個工業邨，後者分別於將軍澳、元朗、大埔。

2020年12月，香港國安警察起訴黎智英欺詐罪，指控黎智英的力高顧問公司，在壹傳媒、蘋果日報報社大樓內營運，違反租契，構成對地主欺詐。

香港 黎智英 國安法

延伸閱讀

黎智英欺詐罪上訴成功 獲撤銷定罪及刑罰

黎智英能否保外就醫 香港懲教署長：須服刑完畢

黎智英遭判20年…香港懲教署長：不存在保外就醫 在獄中已獲適當照顧

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

相關新聞

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，26日，他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。BBC中文網指，由...

陸民眾在大阪街頭「500萬日圓現金背包被劫」 陸領館再籲避免赴日本

1名大陸公民日前在大阪遭襲擊，500萬日圓的現金背包被劫。大陸駐大阪總領事館26日稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再...

黎智英欺詐罪上訴成功 獲撤銷定罪及刑罰

香港壹傳媒集團創辦人黎智英早前就其欺詐罪的定罪及判刑上訴，高等法院上訴庭今天裁定黎智英勝訴，獲撤銷定罪及刑罰。不過，黎智...

川普國情咨文不直接提中國 分析：避免新摩擦

美國總統川普日前發表了第2任期的首場國情咨文演說，據報導，咨文內容沒有直接提及中國，有學者認為，此舉可能是為了避免在他訪...

中德總理出席經濟座談會 梅爾茲直白批評中國政策

中國國務院總理李強和德國總理梅爾茨昨天在北京共同出席中德經濟顧問委員會座談會。外媒指出，梅爾茨比其他西方領導人對中國的批...

中共中央政治局委員等高層述職 習近平：要始終頭腦清醒、懷德自重

大陸全國兩會前夕，包括中共中央政治局委員等高級領導幹部，向中共總書記習近平述職。新華社報導，習近平稱，要「始終在思想上政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。