黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英，26日，他涉及的另2宗欺詐罪上訴成功獲撤罪。BBC中文網指，由於其欺詐刑期被撤銷、國安案刑期提早計算，他的出獄時間將提前，但仍要服刑至2040年。

香港01則稱，黎智英先前因「勾結外國勢力罪」被判囚20年，其中2年與上述案件同期執行，其餘18年要在該案的5年9個月刑期後、即約今年6月才開始計算。由於黎智英在該案刑期被撤銷，因此違反《國安法》案的20年刑期可提早開始計算，出獄時間可能略為縮減。

BBC中文網稱，黎智英與集團前行政總監黃偉強，被指對業主香港科技園公司，隱瞞在租用將軍澳工業邨作蘋果大樓期間，讓其名下的力高顧問公司在大樓內營運，違反租約。

2022年，2人被判欺詐罪成，分別監禁5年9個月及1年9個月。2人不服上訴。26日在香港上訴庭判決，2人上訴得直（撤銷原審判決），撤銷定罪及判刑。

香港科技園公司是香港特區政府的法定機構，作為業主管理香港各產業園區，包括香港科學園、香港創新中心和3個工業邨，後者分別於將軍澳、元朗、大埔。

2020年12月，香港國安警察起訴黎智英欺詐罪，指控黎智英的力高顧問公司，在壹傳媒、蘋果日報報社大樓內營運，違反租契，構成對地主欺詐。