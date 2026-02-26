快訊

陸民眾在大阪街頭「500萬日圓現金背包被劫」 陸領館再籲避免赴日本

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
1名大陸民眾25日在大阪市住吉區街頭遭襲，裝有500萬日圓現金背包被劫，大陸駐大阪總領事館呼籲近期避免前往日本。（圖／取自大陸駐大阪總領事館）
1名大陸公民日前在大阪遭襲擊，500萬日圓的現金背包被劫。大陸駐大阪總領事館26日稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再次提醒中國公民近期避免前往日本。

香港01引述NHK，指25日下午約5時，36歲大陸男子在大阪市區住吉區街上被幾名男子襲擊，面部被疑似電槍擊中受傷。該名被劫男子稱，身上500萬日圓現金被搶走。調查顯示，幾名疑犯身穿深色衣服、戴帽和口罩，警方在現場發現疑似電槍，正追查被盜物品下落，案件列作搶劫及襲擊案調查。

大陸駐大阪總領事館稱，已第一時間向當地警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。

該領事館稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒領區中國公民密切關注當地治安形勢，務必提高安全意識，避免攜帶大量現金出行，切實加強風險防範和自我保護。

因中日外交緊張局勢，大陸外交部與大陸駐日使館、領事館近幾個月內，多次呼籲公民暫時不要前往日本，或是避免赴日旅行、留學；農曆過年前，大陸官方也提醒民眾春節期間避免前往日本，稱日本當地治安不好，及部分地區接連發生地震，若已在日本的大陸民眾，應提高安全防範意識。

