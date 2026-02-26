中國發布報告談陳志案 控美收割全球虛擬貨幣資產

快訊

中央社／ 台北26日電

中國國家計算機病毒應急處理中心等部門今天發布報告，以跨國犯罪組織「太子集團」陳志案等為例，指美國「利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產」。

根據中國官媒環球時報環球網，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室以及360數字安全集團、安天科技集團股份有限公司聯合發布「『頭號玩家』——美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析」（簡稱「報告」）。

「報告」稱，據不完全統計，2022—2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，陳志案單案沒收資產占比達50%。

太子集團創辦人陳志1月7日自柬埔寨被押解中國，相關案件正在偵辦。

「報告」內容顯示，2025年10月，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團創始人陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網路詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。

報導引述360集團創始人周鴻禕說，從地緣戰略視角審視，美方行動遠不止於表面上的正義執法與打擊東南亞詐騙網路，而是「美國憑藉規則制定權、技術追蹤優勢與全球情報網絡，對潛在競爭對手或灰色勢力資產實施的系統性精準收割範例」，直接將涉案虛擬貨幣資產轉化為自身掌控的戰略性金融儲備。

中國國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華說明這份報告公布的背景，指虛擬貨幣資產市值已達到全球官方黃金儲備總市值的47%左右，是不可忽視的新型金融資產。

虛擬貨幣 資產 美國 陳志

