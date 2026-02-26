快訊

北港老人半路失神掉褲子…女學生街頭幫忙提褲穿鞋 校長、議員表揚善行

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

聽新聞
0:00 / 0:00

中共中央政治局委員等高層述職 習近平：要始終頭腦清醒、懷德自重

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共總書記習近平。（新華社）
中共總書記習近平。（新華社）

大陸全國兩會前夕，包括中共中央政治局委員等高級領導幹部，向中共總書記習近平述職。新華社報導，習近平稱，要「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」，「始終頭腦清醒、懷德自重，在篤信、務實、擔當、自律上當表率、作示範。」

據新華社26日報導，按照中共黨中央有關規定，包括中央政治局委員、書記處書記；全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，近期就2025年度工作，向中共黨中央和總書記習近平書面述職。

其中，習近平審閱述職報告並提出重要要求，表示要「強調要增強政治責任感和歷史使命感，以實際行動把黨中央決策部署落到實處，推動實現『十五五 』良好開局。」

報導稱，習近平強調，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，增強政治責任感和歷史使命感，以實際行動把黨中央決策部署落到實處。

同時，習近平也稱，要在各自職責範圍內主動擔當作為，堅持穩中求進工作總基調，完整精準全面貫徹新發展理念，紮實推動高質量發展，更好統籌發展和安全，持續保障和改善民生，保持社會和諧穩定，推動實現「十五五」良好開局。

他提出，要嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，始終頭腦清醒、懷德自重，在篤信、務實、擔當、自律上當表率、作示範；要帶頭樹立和踐行正確政績觀，堅持從實際出發、按規律辦事，努力為人民出政績、以實幹出政績，「要認真履行全面從嚴治黨政治責任，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動營造風清氣正的政治生態。」

習近平 中共

延伸閱讀

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

智庫：習近平大規模整肅共軍 可能妨礙中國作戰能力

顧及川習會？川普國情咨文從頭到尾未點名大陸 20年來頭一遭

川普3月底訪華？ 中外交部未鬆口：「目前無可提供的信息」

相關新聞

黎智英欺詐罪上訴成功 獲撤銷定罪及刑罰

香港壹傳媒集團創辦人黎智英早前就其欺詐罪的定罪及判刑上訴，高等法院上訴庭今天裁定黎智英勝訴，獲撤銷定罪及刑罰。不過，黎智...

中德總理出席經濟座談會 梅爾茲直白批評中國政策

中國國務院總理李強和德國總理梅爾茨昨天在北京共同出席中德經濟顧問委員會座談會。外媒指出，梅爾茨比其他西方領導人對中國的批...

川習會籌碼？學者：北京或以減少對台軍事行動 換美減少對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

川普國情咨文不直接提中國 分析：避免新摩擦

美國總統川普日前發表了第2任期的首場國情咨文演說，據報導，咨文內容沒有直接提及中國，有學者認為，此舉可能是為了避免在他訪...

中共中央政治局委員等高層述職 習近平：要始終頭腦清醒、懷德自重

大陸全國兩會前夕，包括中共中央政治局委員等高級領導幹部，向中共總書記習近平述職。新華社報導，習近平稱，要「始終在思想上政...

觀察站／世界秩序斷裂 西方找北京避險

在川普震盪下，國際政經格局面臨重組，大陸做為全球第二大經濟體，成為各方「避險」的重要對象。過去四個月來，西班牙、英國、法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。