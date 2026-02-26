快訊

21世紀僅3次…元宵節巧碰月全食！民俗專家：孕婦嬰童別晚歸

新北中和大賣場地下室機房冒煙 動員32車82人搶救

北港老人半路失神掉褲子…女學生街頭幫忙提褲穿鞋 校長、議員表揚善行

黎智英欺詐罪上訴成功 獲撤銷定罪及刑罰

中央社／ 香港26日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英早前就其欺詐罪的定罪及判刑上訴，高等法院上訴庭今天裁定黎智英勝訴，獲撤銷定罪及刑罰。路透
香港壹傳媒集團創辦人黎智英早前就其欺詐罪的定罪及判刑上訴，高等法院上訴庭今天裁定黎智英勝訴，獲撤銷定罪及刑罰。路透

香港壹傳媒集團創辦人黎智英早前就其欺詐罪的定罪及判刑上訴，高等法院上訴庭今天裁定黎智英勝訴，獲撤銷定罪及刑罰。不過，黎智英先前已因違反國安法被判處20年刑期。

同案另一被告、壹傳媒集團行政總監黃偉強也獲撤銷定罪。

2022年10月，黎智英及黃偉強因違反蘋果大樓租用契約，區域法院裁定黎智英兩項欺詐罪成立，黃偉強一項欺詐罪成立，分別被判刑5年9個月和1年9個月。

兩人不服定罪而提出上訴，黎智英同時就判刑提出上訴。

壹傳媒此前一直租用官方資助科技園公司工業用地作為總部大樓之用，當局其後懷疑壹傳媒沒有遵守租用契約，把部分空間轉租給第三者─力高顧問有限公司。

當局其後起訴黎智英和黃偉強，指他們違反當初與科技園公司簽訂的租契。

除了上述欺詐案，黎智英因為觸犯港區國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等，本月初被高院判處20年刑期。

黎智英 壹傳媒 國安法

延伸閱讀

黎智英能否保外就醫 香港懲教署長：須服刑完畢

黎智英遭判20年…香港懲教署長：不存在保外就醫 在獄中已獲適當照顧

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

我譴責陸重判黎智英 陸國台辦嗆：民進黨政治操弄必遭嚴懲

相關新聞

黎智英欺詐罪上訴成功 獲撤銷定罪及刑罰

香港壹傳媒集團創辦人黎智英早前就其欺詐罪的定罪及判刑上訴，高等法院上訴庭今天裁定黎智英勝訴，獲撤銷定罪及刑罰。不過，黎智...

中德總理出席經濟座談會 梅爾茲直白批評中國政策

中國國務院總理李強和德國總理梅爾茨昨天在北京共同出席中德經濟顧問委員會座談會。外媒指出，梅爾茨比其他西方領導人對中國的批...

川習會籌碼？學者：北京或以減少對台軍事行動 換美減少對台軍售

朝野近期激烈攻防國防特別預算。學者指出，中共對台威脅已從量變到質變，台灣沒有推延建軍準備的本錢，具國防實力才有對話籌碼。...

川普國情咨文不直接提中國 分析：避免新摩擦

美國總統川普日前發表了第2任期的首場國情咨文演說，據報導，咨文內容沒有直接提及中國，有學者認為，此舉可能是為了避免在他訪...

中共中央政治局委員等高層述職 習近平：要始終頭腦清醒、懷德自重

大陸全國兩會前夕，包括中共中央政治局委員等高級領導幹部，向中共總書記習近平述職。新華社報導，習近平稱，要「始終在思想上政...

觀察站／世界秩序斷裂 西方找北京避險

在川普震盪下，國際政經格局面臨重組，大陸做為全球第二大經濟體，成為各方「避險」的重要對象。過去四個月來，西班牙、英國、法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。