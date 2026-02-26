川普國情咨文不直接提中國 分析：避免新摩擦

美國總統川普日前發表了第2任期的首場國情咨文演說，據報導，咨文內容沒有直接提及中國，有學者認為，此舉可能是為了避免在他訪問北京之前與中國產生新摩擦。

港媒英文南華早報今天在報導中表示，儘管川普發表了近兩個小時的講話，但他始終避免直接提及中國，只是在提及美國對委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）採取行動並嘲諷該國軍隊使用中國軍事技術時，才簡短地提到這個亞洲經濟巨頭。

報導引述北京清華大學國際安全與戰略研究中心副研究員孫成昊說，川普的演講包含「強烈的國內政治動員因素」，旨在贏得中期選舉的選民支持，而不是傳統的國家戰略和政策聲明。

他說，川普在演講中沒有直接批評中國，表現出「顯著克制」，這與他以往對北京採取更明確立場的演講截然不同。

他認為，這項決定可以被視為川普政府的策略調整，旨在為未來的外交接觸和貿易談判留出空間，尤其是在川普下個月訪問中國之前。

美國白宮上週宣布，川普將於3月31日至4月2日訪問中國，但北京方面尚未確認川普的訪問，只表示雙方正就訪問進行溝通。

報導引述孫成昊說：「畢竟，在巨大的國內政治壓力下，在重要的公共場合刻意避免提及中國，有助於保持更大的外交靈活性，避免在談判前造成不必要的摩擦。」

此外，上海華東師範大學國際關係與政治學教授馬洪尼（Josef Gregory Mahoney）表示，川普迫切需要訪問中國，以便在中期選舉前向國內選民展示外交上的成功─這就意味著要避免採取任何可能激怒北京或危及此次訪問的舉措。

報導引述他說：「川普似乎意識到，眼前的失誤可能會破壞他原定訪問中國的計畫，他和共和黨人似乎比中方更需要這次訪問。」

馬洪尼補充說，川普故意忽略中國的原因，除了他即將訪問中國和美國中期選舉之外，也可能反映出他有更廣泛的考量，即華盛頓對北京越來越保持克制，且被視為一項結構性決定，而這一決定是由過去中國報復性反應的經驗所形成的。

報導引述他說：「無論在國內還是國外，人們普遍認為川普並沒有戰勝中國，恰恰相反，顯然有人擔心，在某些情況下，當川普的外交政策與中國利益相悖時，中國既有能力、也有意願阻撓川普的外交政策。」