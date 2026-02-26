中德總理出席經濟座談會 梅爾茲直白批評中國政策

中國國務院總理李強和德國總理梅爾茨昨天在北京共同出席中德經濟顧問委員會座談會。外媒指出，梅爾茨比其他西方領導人對中國的批評更直白和具體。李強則強調兩國可以有「良性的競合關係」。

正在中國訪問的梅爾茨（Friedrich Merz）和李強25日共同出席中德經濟顧問委員會座談會。這是中德兩國經貿合作的機制化交流平台，本次有60餘名中德企業代表出席。

紐約時報25日報導，梅爾茨在會中詳細闡述了自己的批評意見。與其他西方領導人相比，梅爾茨的批評更加直白和具體。這些西方領導人，包括英國和加拿大的首相，近期都曾訪問北京，試圖在美國總統川普引發的動盪中重塑雙邊關係。

梅爾茨呼籲中國減少對國內製造業的補貼，允許人民幣升值，並確保關鍵礦產等原材料的持續出口——所有這些都將有利於德國工業的發展。他表示，這樣做將有助於德中兩國建立更緊密的聯繫。

梅爾茨對李強說，鑑於世界各地海關政策帶來的不確定性，德中「可以透過兩國經濟關係的可靠性和安全性，在雙邊關係中樹立一個不同的榜樣」。

根據新華社報導，李強在中德經濟顧問委員會座談會表示，世界經濟仍然面臨著較大挑戰，單邊主義、保護主義在一些國家和地區抬頭甚至盛行，使國際經貿秩序遭到嚴重破壞。越是形勢嚴峻，中德越應當加強合作。

李強稱，目前中德經濟都呈現回升向好勢頭。中德經濟、產業優勢互補的基本格局沒有變，合作面遠大於競爭面，完全可以透過塑造良性的競合關係，更好地攜手發展。

他提出，雙方可以重點聚焦三個方面，一是做強傳統合作的基本盤，兩國企業繼續深耕機械、裝備、化工等領域合作，加快業務本土化。二是把握未來發展的新機遇。支持兩國企業和科研機構推進創新資源雙向流動。三是營造投資興業的好環境。

李強說，中國會積極解決德國等外資企業合理訴求，但也表示希望德國政府提供開放、公正、非歧視的營商環境，讓兩國企業遵循市場原則開展合作與競爭。

梅爾茨25、26日訪問中國，昨天已經與李強和中國國家主席習近平會面。

紐約時報報導指出，近年來，由於德國指責北京採取不公平貿易措施，導致貿易逆差日益擴大，大量中國商品湧入歐洲，德國與中國的關係日益緊張。2023年，德國將中國定義為「夥伴、競爭對手和系統性對手」，並採取措施減少對中國商品的依賴，同時收緊了出口管制。

報導引述南京大學國際關係學教授朱峰表示，中國「不僅擔憂川普的貿易保護主義，也擔憂歐洲可能對中國產品實施限制」。

報導說，中國對德國而言已不再像過去那樣充滿機會，德國企業在中國的利潤持續下滑。在全球範圍內，德國汽車製造商、化學生產商和機械製造商等行業也面臨著同樣的困境，它們都在努力與中國競爭對手抗衡，導致德國每月損失數千個工業崗位。