觀察站／世界秩序斷裂 西方找北京避險

在川普震盪下，國際政經格局面臨重組，大陸做為全球第二大經濟體，成為各方「避險」的重要對象。過去四個月來，西班牙、英國、法國、愛爾蘭、加拿大、德國等西方國家領導人接連訪陸，「五眼聯盟」除美國外都已到訪，北約卅二個成員國，有十國領袖、多國外長已飛往北京。

然而這究竟是從根本上改變了西方與北京的關係，抑或只是西方國家出於風險對沖的策略應對，未來一旦美國壓力減輕，這些國家是否會維持當前「和中」傾向，都仍有待觀察。

不過與短期政經利益相較，西方國家逐漸認知到世界秩序面臨「斷裂」，過往被高舉的「基於規則的國際秩序」已然搖搖欲墜，現在應該面對現實，不再對盟友與對手「雙標」。加拿大總理卡尼在今年一月的達沃斯論壇上率先捅破這層窗紙。其他西方國家，雖仍對人權、產業補貼、俄烏戰爭等議題批判北京，但也強調維持經濟合作與高層互動的重要性。

北京的作為也出現變化，與過去幾年對照，外交用語上減少通稱「美西方」，似有意區隔美國和其他西方國家。同時北京亦深知經貿合作應是主軸，更知歐洲對美國逕自主導結束俄烏戰爭的深度不安，近日王毅就藉由慕尼黑安全會議，公開稱「歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁」、「歐洲有權也應適時加入談判」，刻意凸顯歐方的自主性。

這些西方領導人與北京互動，在乎的是經濟與安全關切，北京則希望西方「樹立對華正確認知」，並且在很多會談通稿中，這些國家都重申堅持一中政策，這可理解為北京與其交往的「基本要件」。

當前大陸與諸多「非美」西方國家逐漸走出關係低谷，恐是川普重返白宮時未曾逆料。