美揚言推進301調查 中國：向前看不要藉機生事

中央社／ 台北25日電

美國最高法院上週推翻總統川普的對等關稅措施後，美國貿易代表葛里爾表示將繼續推進301調查，不排除對中國加徵關稅。中國商務部新聞發言人今晚呼籲美方「向前看」，不要藉機生事，並揚言如果美方推進相關調查甚至加稅，中方將採取一切必要措施捍衛權益。

葛里爾（Jamieson Greer）2025年10月宣布正式啟動針對中國履行美中「第一階段協議」（Phase OneAgreement）情形的301條款調查。

川普（Donald Trump）的全球對等關稅措施20日遭美國最高法院推翻後，葛里爾表示川普政府將運用其他法律工具重新調整貿易政策，其中包括繼續推進對中國履行中美第一階段協議情形的301調查。他說，如果這些調查得出結論，認為存在不公平貿易行為，且有必要採取應對措施，關稅將是可能採取的手段之一。

對此，中國商務部官網25日晚間發布「答記者問」新聞稿，回應葛里爾。

中國商務部新聞發言人稱，中方注意到美方有關言論。中美第一階段經貿協議2020年初生效後，中方秉持契約精神，努力克服突如其來的疫情衝擊及隨之而來的供應鏈受阻、全球經濟衰退等多重不利因素影響，認真履行協議義務，在加強智慧財產權保護、推動金融和農產品市場開放等方面已如期完成協定承諾，在擴大貿易合作方面也已充分履約。

發言人稱，反觀美方，對中加嚴出口管制、限制雙向投資，持續升級經貿及其他領域打壓限制措施，阻礙雙邊正常貿易和投資活動，違反協定精神，破壞協定執行的氛圍與條件。有關是非曲直，中方已在2025年4月9日發布的「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書中進行了全面、詳細的闡述。

中國商務部新聞發言人提到，去年以來，中美雙方先後舉行5輪經貿磋商，取得一系列重要成果，就延長對等關稅暫停期、農產品貿易、出口管制、減少投資限制等達成多項共識。在此過程中，雙方就中美第一階段經貿協議也進行了多次溝通。

發言人稱，中方希望美方客觀、理性看待第一階段協議的實施問題，不要「甩鍋推責」，更不要藉機「生事」、「挑事」。中方願與美方一道，以兩國元首重要共識為指引，用好中美經貿磋商機制，著眼未來，聚焦落實雙方現有經貿共識成果，積極挖掘雙方利益契合點，共同「向前看」。

中國商務部新聞發言人最後揚言，如果美方執意推進相關調查，甚至以調查為由推出關稅等限制性措施，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

