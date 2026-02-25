中國人大召開常委會議 涉及個別代表資格及人事任免
中國第14屆全國人大常委會第21次會議今天下午在北京登場，舉行第1次全體會議。新華社報導，會議聽取了「個別代表的代表資格」的報告，並審議了「有關任免案」。相關報告及任免案是否涉及近期被查落馬的中共中央軍委副主席張又俠等人或其他黨政軍官員，再度受到注意。
根據報導，今天的全國人大常委會議另一項任務，是為3月5日將召開的第14屆全國人大第4次會議作準備。因此，會議審議了全國人大常委會工作報告稿，以及全國人大會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等3個議案。
報導提到，今天的全國人大常委會議還審議了「關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見」的報告稿。
報導指出，除上述議程外，今天的會議還聽取了全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員楊曉超所作的「關於個別代表的代表資格的報告」，並審議了「有關任免案」。
根據中國人大網，截至目前，張又俠與另一名被查落馬的中共軍委委員劉振立，仍然具有中國全國人大代表身分，兩人均隸屬解放軍（含武警）代表團。
