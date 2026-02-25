港府公布新預算案 連串動作與大陸對接

香港政府25日公布新年度財政預算案，財政司長陳茂波稱預算案的思路聚焦拚經濟、謀發展、惠民生。但展讀可見，這分預算案的新內容，都在「對接」中國大陸經濟，香港自身經濟則以穩固金融、航運兩大國際中心為重頭戲。

在預算案中，陳茂波對大勢看法是認定全球貿易緊張局勢略為緩和，主要經濟體的經濟活動維持擴張，大陸經濟將為全球經濟增長帶來最大貢獻，是帶動區域以至全球經濟的關鍵力量，同時ＡＩ等新科技的投資繼續帶動相關產品需求，支持亞洲貿易活動擴張。預期今年香港經濟成長百分之二點五至三點五。

預算案多項內容與中國大陸「對接」，較引人注意的有港府致力落實與工信部簽署的「關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議」，會預留約二點二億港元，在香港建設首個中國大陸境外國家製造業創新中心；上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與大陸積極探討開展跨境物流試飛項目；要求香港交易所檢視上市規定，便利和吸引更多大陸航天企業赴港上市。

在國際金融中心方面，陳茂波表示會積極與大陸研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通。同時，港府三月發出首批穩定幣發行人牌照，年內會提交數位資產政策條例草案。港府還將研究為在港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠。

至於穩固國際航運中心，主要是香港國際機場擴建後的二號客運大樓離境設施將於五月啟用，此外香港將與具發展潛力地區如中東、中亞、非洲及南美洲等，爭取訂立新民航協議及擴展航權。民生方面不再大舉「派糖」，只有小額度住宅物業差餉（物業持有稅）、薪俸稅和個人入息課稅的寬減。