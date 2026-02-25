退役海龍蛙兵香港轉機失聯 陸委會：未被港府拘留

近日社群媒體Threads上有民眾指稱，退役陸軍兩棲偵察營（海龍蛙兵）上尉輔導長陳穎陞去年在香港轉機時失聯長達11個月。陸委會今天表示，經香港辦事處協查後，得知陳穎陞並不在香港，也沒有被香港政府拘留或關押。

自稱陳穎陞的友人在Threads貼文表示，陳穎陞受人邀約前往瑞士，回程時仍有保持聯繫，但抵達香港後就消失了。警方已將他列為失蹤人口，但目前他的電話不通，社群也沒有更新，沒有人找得到他。

陸委會今天對此表示，該會2025年4月曾接獲警方轉來家屬報案資料，指陳穎陞出境前往香港後失聯，請求協助。陸委會香港辦事處協查後，得知陳穎陞並不在香港，也沒有被香港政府拘留或關押。

該貼文引起網友議論，有不少網友留言提醒不要去中國與香港轉機；但也有網友指陳穎陞受珠寶商邀請，很可能是遭到詐騙。

陸委會2月2日提醒，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。