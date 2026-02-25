被指開展核試驗 陸外交部批美「捕風捉影、栽贓抹黑」

針對美國指責開展核試驗，大陸外交部發言人毛寧25日表示，美方指責捕風捉影、遮遮掩掩，根本站不住腳。中方已經多次重申，大陸一貫堅定支持「全面禁止核子試驗條約」宗旨和目標，始終恪守五核國「暫停核子試驗」承諾。

毛寧進一步指出，美國為逃避國際軍控義務，不惜栽贓抹黑別國，這種做法嚴重損害自身國際信譽。中方敦促美方遵守「暫停核子試驗」承諾，維護國際禁止核子試驗共識，停止為重啟核子試驗尋找藉口。

法新社報導，美國國務院軍控和防擴散事務助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw），23日在日內瓦的裁軍談判會議上，指控大陸大幅擴充核武庫，並重申北京曾秘密進行核試。

葉奧並表示，已於2月5日到期的「新削減戰略武器條約」（New START）存在嚴重缺陷，未能涵蓋大陸前所未有、蓄意、快速且不透明的核武庫擴張。葉奧還說，「我們認為中國可能在未來4到5年內達到同等水準」，但未進一步說明「同等」的具體含義為何。

大陸裁軍大使沈健在日內瓦裁減軍備會議表示，美國指責中國展開核試毫無事實依據，並稱美國「是為自身重啟核試驗編造藉口」。