陸「兩會」將登場 部分大陸鋼企被要求減產
分析人士和諮詢機構稱，為確保大陸兩會（全國人大、政協年會）期間的空氣品質，北方的部分鋼鐵企業須從3月4日起減產至少30%。
路透報導，在兩會期間，大陸鋼鐵廠尤其是靠近首都北京的北方地區的鋼鐵廠，通常會被要求控制產量，以改善空氣品質。兩會將於下周在北京召開。
諮詢公司Mysteel於25日在報告中稱，大陸北方多家鋼鐵廠已接到通知，自願啟動限產措施，在3月4至11日期間將高爐產量至少削減30%。
諮詢機構蘭格鋼鐵（Lange Steel）副主任葛昕表示，限產措施將放緩鋼材庫存的季節性累積，從而對鋼鐵價格形成支撐。
葛昕還提到，儘管高爐產量下降意味著對原料需求減少，但鋼價走高，加上市場預期兩會期間可能公布經濟刺激政策，將促使鋼鐵廠在兩會後補充原料庫存，為後續擴大生產做準備。
作為最大的鋼鐵生產國和消費國，中國大陸的鋼鐵需求通常會在3月回升；天氣轉暖也帶動建築活動恢復。
另據北京市公安局交通管理局網站25日發布，北京市公安局交通管理局發布通告稱，為保證北京市道路交通安全與暢通，根據道路交通安全法律法規有關規定，決定自3月2日0時至3月13日24時，全天禁止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在北京市行政區域內道路行駛。
