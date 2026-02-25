快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「兩會」將登場 部分大陸鋼企被要求減產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸兩會即將登場，外媒報導，部分大陸鋼企被要求減產。（新華社）
大陸兩會即將登場，外媒報導，部分大陸鋼企被要求減產。（新華社）

分析人士和諮詢機構稱，為確保大陸兩會（全國人大、政協年會）期間的空氣品質，北方的部分鋼鐵企業須從3月4日起減產至少30%。

路透報導，在兩會期間，大陸鋼鐵廠尤其是靠近首都北京的北方地區的鋼鐵廠，通常會被要求控制產量，以改善空氣品質。兩會將於下周在北京召開。

諮詢公司Mysteel於25日在報告中稱，大陸北方多家鋼鐵廠已接到通知，自願啟動限產措施，在3月4至11日期間將高爐產量至少削減30%。

諮詢機構蘭格鋼鐵（Lange Steel）副主任葛昕表示，限產措施將放緩鋼材庫存的季節性累積，從而對鋼鐵價格形成支撐。

葛昕還提到，儘管高爐產量下降意味著對原料需求減少，但鋼價走高，加上市場預期兩會期間可能公布經濟刺激政策，將促使鋼鐵廠在兩會後補充原料庫存，為後續擴大生產做準備。

作為最大的鋼鐵生產國和消費國，中國大陸的鋼鐵需求通常會在3月回升；天氣轉暖也帶動建築活動恢復。

另據北京市公安局交通管理局網站25日發布，北京市公安局交通管理局發布通告稱，為保證北京市道路交通安全與暢通，根據道路交通安全法律法規有關規定，決定自3月2日0時至3月13日24時，全天禁止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在北京市行政區域內道路行駛。

北京 兩會 空氣品質

延伸閱讀

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

南下廣東布局遊艇產業 京東劉強東斥資225億創立遊艇品牌

章子怡新片「游過海岸一百米」爆換人！吳慷仁政治因素出局 鮮肉上陣

美軍正在待命？傳伊朗擬買大陸超音速反艦飛彈 接近達成協議

相關新聞

陸「朱雀三號」計畫 今年第2季再次挑戰火箭回收試驗

近日在聯合國和平利用外太空委員會（COPUOS）小組委員會第63屆會議期間，大陸的商業航太企業代表藍箭航天宣布，大陸的重...

被指開展核試驗 陸外交部批美「捕風捉影、栽贓抹黑」

針對美國指責開展核試驗，大陸外交部發言人毛寧25日表示，美方指責捕風捉影、遮遮掩掩，根本站不住腳。中方已經多次重申，大陸...

港警年輕女督察疑以佩槍在警署輕生 警務處長趕赴了解

香港一名身任督察的女警，25日上午在警署內懷疑吞槍輕生，當場證實死亡。事件已交警務處九龍總區重案組跟進調查，香港警務處長...

陸「兩會」將登場 部分大陸鋼企被要求減產

分析人士和諮詢機構稱，為確保大陸兩會（全國人大、政協年會）期間的空氣品質，北方的部分鋼鐵企業須從3月4日起減產至少30%...

紐時：中國藉散布假訊息力阻民眾赴日 長遠難收效

日本首相高市早苗發表「台灣有事」說後，阻撓民眾赴日觀光成為中國懲罰日本的重要手段之一。美媒直指，中國政府透過散布虛假訊息...

德國總理梅爾茨抵達北京 訪陸期間將與習近平會面

德國總理梅爾茨25日上午乘機抵達北京首都國際機場，開啟他就任以來的首次訪華行程。爾茨也是農曆馬年大陸接待訪華的首位外國領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。