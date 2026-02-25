紐時：中國藉散布假訊息力阻民眾赴日 長遠難收效

日本首相高市早苗發表「台灣有事」說後，阻撓民眾赴日觀光成為中國懲罰日本的重要手段之一。美媒直指，中國政府透過散布虛假訊息和誇大犯罪、地震甚至熊患等情況，大力勸阻本國公民赴日旅遊；但鑑於中國民眾對日本事物的喜愛，長遠來看，官方恐無法阻止民眾前往日本。

紐約時報24日發表題為「地震、熊患、犯罪：北京敘事中『危險』的日本」的報導，指往年農曆春節假期，日本購物區、餐館、寺廟、滑雪勝地常會擠滿中國遊客。但今年的春節假期，東京、大阪和京都等城市的商家，都表示中國遊客明顯減少。

報導指出，中國政府透過散布虛假訊息和誇大其詞，大力勸阻本國公民赴日旅遊，藉此懲罰日本支持台灣。在近期的官方聲明及官媒評論中，中國將日本描繪成地震、犯罪、交通事故和熊襲擊威脅常在的國度，尤其指稱中國遊客在日本成為被襲擊的目標。

像是中國外交部在春節假期前夕，就宣稱「中國公民在日本面臨嚴重安全威脅」，而中方意在削弱日本作為「全球最安全旅遊目的地」形象的策略似乎正在奏效。近幾個月來，赴日中國遊客數量急劇下滑，今年1月年減61%。

報導首先提到，中國多次以日本地震頻繁為由勸阻民眾赴日旅行。日本位在太平洋「火環帶」沿線，的確是全球地震頻繁國家之一，但日本在因應地震上也處於全球領先地位，擁有地震早期預警系統和嚴格的建築標準。

分析人士說，中國抓住地震問題不放，旨在發出訊號，表明其關注的核心是「安全」，而非「政治」。加州大學柏克萊分校中國宣傳研究專家蕭強說，安全議題給人的感覺更中立、更可逆，它給了中國政府「表達不滿的空間」，同時又保持了外交上的靈活餘地。

偶發犯罪也是中方作文章的項目。官方近來多次強調，中國公民在日本有可能成為襲擊目標，且日本境內發生針對中國公民的「無端辱罵毆打」事件，但未提供具體細節。然而，沒有證據表明中國公民在日本受到的犯罪或歧視激增。事實上，根據日本官方統計，過去幾年涉及中國受害者的謀殺、搶劫和縱火案數量都有所下降。

報導提到，日本是世界上犯罪率最低的國家之一，但從中國媒體的報導中，民眾可能無從知曉這一點。中國政府抓住日本偶然發生的暴力事件，發布「日本部分地區治安環境不靖，類似惡性案件多發頻發」等語，藉此作為廣泛安全問題的證據。

除了偶發犯罪，中國官方甚至暗示日本存在「道路安全問題」，儘管日本的交通死亡事故相對較低。而日本一度密集出現熊襲擊事件，也被中國官方拿來發布警告。

報導引述亞洲集團管理合夥人、前美國外交官唐偉康（Kurt Tong）表示，基於中國民眾對日本美食、文化和產品的喜愛，且日本是一個極具吸引力的旅遊勝地，中國官方需要付出巨大努力，才能說服民眾放棄赴日旅行。長遠來看，「他們可能無法阻止民眾前往」。