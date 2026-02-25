港警年輕女督察疑以佩槍在警署輕生 警務處長趕赴了解
香港一名身任督察的女警，25日上午在警署內懷疑吞槍輕生，當場證實死亡。事件已交警務處九龍總區重案組跟進調查，香港警務處長周一鳴到出事的觀塘警署了解情況。
事發的九龍觀塘警署，早上約7時45分，隸屬軍裝巡邏小隊的一名女警，被發現在警署內上彈及退彈區域受傷，頭部有槍傷，身旁有一把佩槍。經初步調查，相信她是用獲發的佩槍自殺。警方稍後將安排驗屍以確定死因。
香港警方對事件深表難過及惋惜，並對女警的家屬致以慰問，稱會提供適切協助，警務處長周一鳴隨後趕到觀塘警署了解事件。
初步消息，出事的女警現年23歲，她原是輔警，大學畢業後轉職成為正式警察，曾駐守刑事調查隊，其後因工作壓力，要求調回軍裝部門，亦曾透露有意離職，出事前為軍裝巡邏小隊督察。在警察內部督察，督察要通過嚴格的遴選程序，其職責主要是帶領及指揮一小隊，督察的薪資由五夢五千至九萬九千多港元不等。
有消息說，這名女督察早上還在警署內與同僚一起吃早餐，並無異樣。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
