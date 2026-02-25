快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

港警年輕女督察疑以佩槍在警署輕生 警務處長趕赴了解

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導

香港一名身任督察的女警，25日上午在警署內懷疑吞槍輕生，當場證實死亡。事件已交警務處九龍總區重案組跟進調查，香港警務處長周一鳴到出事的觀塘警署了解情況。

事發的九龍觀塘警署，早上約7時45分，隸屬軍裝巡邏小隊的一名女警，被發現在警署內上彈及退彈區域受傷，頭部有槍傷，身旁有一把佩槍。經初步調查，相信她是用獲發的佩槍自殺。警方稍後將安排驗屍以確定死因。

香港警方對事件深表難過及惋惜，並對女警的家屬致以慰問，稱會提供適切協助，警務處長周一鳴隨後趕到觀塘警署了解事件。

初步消息，出事的女警現年23歲，她原是輔警，大學畢業後轉職成為正式警察，曾駐守刑事調查隊，其後因工作壓力，要求調回軍裝部門，亦曾透露有意離職，出事前為軍裝巡邏小隊督察。在警察內部督察，督察要通過嚴格的遴選程序，其職責主要是帶領及指揮一小隊，督察的薪資由五夢五千至九萬九千多港元不等。

有消息說，這名女督察早上還在警署內與同僚一起吃早餐，並無異樣。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

女警 觀塘 香港

延伸閱讀

揭露高原生態黑幕！胡歌「離奇失蹤掀謎團」楊紫化身女警追擊盜獵集團上演生死對決

「創意私房」北市警偷拍女警、少女 55罪改判無罪、刑度累計13年4月

「妖姬歌后」歷經破產輕生得帕金森氏症 現身尾牙閃亮登場

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

相關新聞

陸「朱雀三號」計畫 今年第2季再次挑戰火箭回收試驗

近日在聯合國和平利用外太空委員會（COPUOS）小組委員會第63屆會議期間，大陸的商業航太企業代表藍箭航天宣布，大陸的重...

港警年輕女督察疑以佩槍在警署輕生 警務處長趕赴了解

香港一名身任督察的女警，25日上午在警署內懷疑吞槍輕生，當場證實死亡。事件已交警務處九龍總區重案組跟進調查，香港警務處長...

德國總理梅爾茨抵達北京 訪陸期間將與習近平會面

德國總理梅爾茨25日上午乘機抵達北京首都國際機場，開啟他就任以來的首次訪華行程。爾茨也是農曆馬年大陸接待訪華的首位外國領...

中共二十大之後第4次學習教育 港媒：地方換屆之際整頓領導幹部

大陸春節長假期結束，中共啟動在全黨開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育，以縣處級以上領導班子和領導幹部特別是「一把手」為...

幕後／台北燈節上海訪團降低層級參訪原因曝...恐不利兩岸互動

台北燈節今晚登場，循往例，上海市府今年也在友好燈區設置上海燈區，市府先前邀上海市府組賞燈團來台參訪，據了解，因去年上海台...

春哥侃陸／中共選舉年有三大變化 打響二十一大前哨戰

中共重中之重，重在政權。當各方的目光都投射在新的五年規畫等大事之際，對中共最高領導層來說，更要緊的是春節前後悄然鋪開的基層選舉，拉開了2026年中共「選舉大年」的帷幕，更進一步說是打響了中共二十一大的前哨戰。 其中最基層選舉叫「村兩委選舉」有三大變化來看，即新的時間表、新的選舉模式、新的領導機構。其中何者最為關鍵，聯合報香港資深特派員李春為讀者剖析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。