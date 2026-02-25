聽新聞
德國總理梅爾茨抵達北京 訪陸期間將與習近平會面
德國總理梅爾茨25日上午乘機抵達北京首都國際機場，開啟他就任以來的首次訪華行程。爾茨也是農曆馬年大陸接待訪華的首位外國領導人。
央視新聞用戶端報導，梅爾茨於26日對大陸進行正式訪問。訪問期間，大陸國家主席習近平將與他會見、總理李強將與他會談，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。
環球時報發布社評稱，梅爾茨此次訪華，既是中德關係再出發的重要標誌，也是中歐關係在變局中校準方向的關鍵一步。
環時指出，中德是合作共贏的全方位戰略夥伴，兩國高層交往密切，務實合作持續深化。中德合作互惠互利，為兩國人民帶來實實在在的利益。建交50多年來，中德經貿合作不斷深化。德國一直是中國在歐洲最大交易夥伴和外資來源國，近年來，中德貿易額保持在2,000億美元以上，雙向投資存量超過650億美元，均占中國與歐盟總體規模的近4分之1。
彭博報導，梅爾茨去年在競選期間曾釋出強硬訊號，與以往領導人支持對華貿易的姿態截然不同：他警告企業高管不要加大對華投資，如果出現問題，不要指望政府出手相助。
