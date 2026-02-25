快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「朱雀三號」計畫 今年第2季再次挑戰火箭回收試驗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
去年12月3日，「朱雀三號」遙一運載火箭，在東風商業航天創新試驗區發射升空。（中新社資料照）
去年12月3日，「朱雀三號」遙一運載火箭，在東風商業航天創新試驗區發射升空。（中新社資料照）

近日在聯合國和平利用外太空委員會（COPUOS）小組委員會第63屆會議期間，大陸的商業航太企業代表藍箭航天宣布，大陸的重複使用火箭「朱雀三號」計畫，今年第2季度再次開展回收試驗。

央視新聞客戶端25日報導，「朱雀三號」研製團隊目前正在對火箭著陸流程進行最佳化，計畫於2026年第2季度再次開展回收試驗，並根據回收試驗情況，爭取於今年第4季度嘗試首次回收復用飛行。意即，如果朱雀三號一子級（First Stage，指多級火箭中最底部、負責起飛與上升階段的主要動力部分）成功回收，將用於下一發朱雀三號火箭、實現重複使用。

「朱雀三號」是中國大陸自主研製的重複使用液氧甲烷運載火箭，火箭一級裝有反作用控制系統、柵格舵與著陸支腿，可在完成發射後，實施垂直返回回收與再利用。

去年12月3日「朱雀三號」首飛，是大陸首次對入軌級運載火箭實施一子級回收技術驗證。返回飛行過程中，火箭在再入點火段、氣動滑行段均實現對著陸場坪回收點的高精度制導控制。但在距離地面數公里時出現異常燃燒，未能實現軟著陸。

火箭 成功 太空

延伸閱讀

年後開學採購即時到位 Coupang酷澎火箭速配隔日到貨

NBA／湖人放走防守悍將DFS成先知？美媒：在火箭幾乎沒用

NBA／KD失誤連發遭尼克18分逆轉 火箭主帥點名2球員要主導進攻

登月計畫生變 「阿提米絲2號」因火箭問題延後發射

相關新聞

陸「朱雀三號」計畫 今年第2季再次挑戰火箭回收試驗

近日在聯合國和平利用外太空委員會（COPUOS）小組委員會第63屆會議期間，大陸的商業航太企業代表藍箭航天宣布，大陸的重...

港警年輕女督察疑以佩槍在警署輕生 警務處長趕赴了解

香港一名身任督察的女警，25日上午在警署內懷疑吞槍輕生，當場證實死亡。事件已交警務處九龍總區重案組跟進調查，香港警務處長...

德國總理梅爾茨抵達北京 訪陸期間將與習近平會面

德國總理梅爾茨25日上午乘機抵達北京首都國際機場，開啟他就任以來的首次訪華行程。爾茨也是農曆馬年大陸接待訪華的首位外國領...

中共二十大之後第4次學習教育 港媒：地方換屆之際整頓領導幹部

大陸春節長假期結束，中共啟動在全黨開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育，以縣處級以上領導班子和領導幹部特別是「一把手」為...

幕後／台北燈節上海訪團降低層級參訪原因曝...恐不利兩岸互動

台北燈節今晚登場，循往例，上海市府今年也在友好燈區設置上海燈區，市府先前邀上海市府組賞燈團來台參訪，據了解，因去年上海台...

春哥侃陸／中共選舉年有三大變化 打響二十一大前哨戰

中共重中之重，重在政權。當各方的目光都投射在新的五年規畫等大事之際，對中共最高領導層來說，更要緊的是春節前後悄然鋪開的基層選舉，拉開了2026年中共「選舉大年」的帷幕，更進一步說是打響了中共二十一大的前哨戰。 其中最基層選舉叫「村兩委選舉」有三大變化來看，即新的時間表、新的選舉模式、新的領導機構。其中何者最為關鍵，聯合報香港資深特派員李春為讀者剖析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。