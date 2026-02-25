快訊

中共二十大之後第4次學習教育 港媒：地方換屆之際整頓領導幹部

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為大陸四川省宜賓市江安縣司法局召開「樹立正確政績觀、科學謀劃十五五」篤學踐行專項行動專題研討會。（圖／取自搜狐網）
大陸春節長假期結束，中共啟動在全黨開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育，以縣處級以上領導班子和領導幹部特別是「一把手」為重點，7月底基本結束。這是中共二十大之後，全黨開展的第4次集中學習教育。港媒分析，透過這場學習教育，將有大批好大喜功的幹部被逐出領導職位。

星島日報25日刊登署名文章分析指，從今年開始，大陸的地方（省、市、縣）領導班子將陸續進行換屆，此次政績觀學習教育，也是在地方換屆之際整頓領導幹部。《習近平關於樹立和踐行正確政績觀論述摘編》也於近日出版發行，配合這場黨內活動。

文章提到，前3次學習教育主題，分別是「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」、「黨紀學習」、「深入貫徹中央八項規定精神」。

該文分析，「集中學習教育」目的在強化黨員幹部忠誠度和自我革命，這當中最著名的，是1942年開始的延安整風運動，確立了毛澤東在黨內的絕對領導地位。與江澤民、胡錦濤時代相比，新時代、尤其是二十大以來明顯強化了黨內的集中學習教育，年年都有。

去年年底的中央經濟工作會議，習近平曾嚴詞批評「政績工程」、「形象工程」。他說，「有的地方開發區大而不當，有的地方展會論壇活動無序發展，還有『數字注水』、虛假開工、『開票經濟』等」，強調「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高質量、可持續的發展。對於脫離實際急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子的，要嚴肅問責。」

