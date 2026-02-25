賴總統台商春節活動致詞 沈有忠：釋善意

總統賴清德昨天出席台商春節活動致詞時，以「中國大陸」稱呼對岸，並盼兩岸交流合作，引起關注。陸委會副主委沈有忠表示，賴總統這次演說一定程度釋放善意，盼對岸能傾聽台灣民意，給予正面回應。

海峽交流基金會（海基會）24日在台中舉辦「2026大陸台商春節活動」，賴總統出席致詞時，多次提到「中國大陸」，並強調從蔡英文總統到他任內，政府都希望兩岸能夠維持現狀。

賴總統還表示，他上任總統後，不只一次公開聲明，兩岸共同敵人是天災地變、傳染病，共同目標是增進兩岸人民福祉，希望交流合作，讓兩岸朝向和平共榮的方向。

相較2025年，賴總統上任後首次出席台商春節活動致詞時，提到「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，今年賴總統致詞使用「中國大陸」「兩岸」進行表述，還提及善意、理解等詞，語調放軟，引起外界關注。

陸委會副主委沈有忠昨日活動後接受媒體訪問表示，賴總統的談話一定程度釋放出善意，尤其是提到天災地變及傳染病等共同挑戰，兩岸應該攜手合作來應對。這次談話也重新表達，在對等尊嚴的情況下，願意為了兩岸人民交流跟合作，做出對兩岸人民有善、有益的事情。

沈有忠指出，海基會董事長蘇嘉全也特別強調，兩岸之間要共同做出對人民有益的事情。這些都是賴總統2024年就職演說就有提到的原則與內容。這次演說，一方面是強調兩岸政策的延續性和不變性，另一方面也再次釋出一些善意，盼對岸也能夠傾聽台灣的民意，給予正面的回應。