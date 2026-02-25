快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聽新聞
0:00 / 0:00

幕後／台北燈節上海訪團降低層級參訪原因曝...恐不利兩岸互動

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安去年與上海市台辦聯絡處處長徐皓（右5）在上海燈區合影。本報資料照片
台北市長蔣萬安去年與上海市台辦聯絡處處長徐皓（右5）在上海燈區合影。本報資料照片

台北燈節今晚登場，循往例，上海市府今年也在友好燈區設置上海燈區，市府先前邀上海市府組賞燈團來台參訪，據了解，因去年上海台辦主任金梅等13人組的上海團，被陸委會以「送件時間太趕，來不及審查」封殺，今年上海方有所顧慮，降低兩層級僅派處長率團，今如期來台。

今年台北燈節上海訪團有兩團，主團是由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文旅局團僅由巡視員率團，層級都有降低，據了解，上海方顧慮陸委會已連續好幾次拒絕申請入境，上海方覺得屢被打槍，不太能接受，認為欠缺善意，這次儘管仍依循往例派人參加燈節交流，但降低層級。

這次台北燈上海參訪團今天燈節開幕抵達，預計參訪時間為三天。

北市議員詹為元說，去年陸委會封殺上海團副主任來台，讓這次訪團層級往下降，某種程度，上海台辦也掉落民進黨的陷阱，因層級往下降，就可以操作為上海不尊重蔣萬安，做另外一波對內的政治宣傳操作。

他認為，回到根本，兩岸本來就應該是對等、尊嚴互動，良性維持一定層級互動才有利於台北上海交流，不過中央政府不斷刻意卡關，最後只會讓兩岸互動，愈來愈敏感，愈來愈少、冰冷，對兩岸關係一定是朝負面發展。

議員秦慧珠也表示，陸委會先前已公開放話，各省市台辦主任都不准來台，所以這次上海也不派副主任以上層級，因大陸現在也知道，民進黨對兩岸交流就是打壓、降低層級，不要提升交流，這也正順了民進黨心，就是不要兩岸交流。

上海 陸委會 主任

延伸閱讀

挑半夜清潔通風井？ 議員點出漏洞 北捷：調整彈性作業

上海最老西餐廳拆遷 老顧客忙打卡回味

「紅豆食府」吃到飽回歸！ 30道上海料理+點心「868元無限續點」 高CP值2大分店「平日限定」開跑

通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

相關新聞

幕後／台北燈節上海訪團降低層級參訪原因曝...恐不利兩岸互動

台北燈節今晚登場，循往例，上海市府今年也在友好燈區設置上海燈區，市府先前邀上海市府組賞燈團來台參訪，據了解，因去年上海台...

中共二十大之後第4次學習教育 港媒：地方換屆之際整頓領導幹部

大陸春節長假期結束，中共啟動在全黨開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育，以縣處級以上領導班子和領導幹部特別是「一把手」為...

春哥侃陸／中共選舉年有三大變化 打響二十一大前哨戰

中共重中之重，重在政權。當各方的目光都投射在新的五年規畫等大事之際，對中共最高領導層來說，更要緊的是春節前後悄然鋪開的基層選舉，拉開了2026年中共「選舉大年」的帷幕，更進一步說是打響了中共二十一大的前哨戰。 其中最基層選舉叫「村兩委選舉」有三大變化來看，即新的時間表、新的選舉模式、新的領導機構。其中何者最為關鍵，聯合報香港資深特派員李春為讀者剖析。

出席海基會春節活動 賴總統：希望兩岸交流合作

賴清德總統昨（24）日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，「我們希望交流合作，讓兩岸能朝向...

長和兩港口遭巴拿馬接管 陸外交部：堅決維護企業合法權益

巴拿馬總統穆里諾23日宣布，將接管香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和昨（24）日發聲明指控該項...

新聞眼／向對岸釋善意？希望總統不是「戰術性撤退」

兩岸彼此有沒有善意，最淺顯的試劑就是「聽其言」，其關鍵在怎麼定義對方，而重要節點「改口」則更可能預示兩岸關係的走向。蔡英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。