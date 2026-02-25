長和兩港口遭巴拿馬接管 陸外交部：堅決維護企業合法權益

經濟日報／ 記者陳政錄、編譯黃淑玲／綜合報導

巴拿馬總統穆里諾23日宣布，將接管香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和昨（24）日發聲明指控該項行動不合法，港府也向巴方提出嚴正抗議。大陸外交部發言人毛寧表示，中方將堅決維護企業的正當合法權益。

穆里諾23日表示，位於巴拿馬運河太平洋端的巴爾博亞港（Balboa）、及大西洋端的克里斯托巴港（Cristobal），管理和營運轉交給國家海事管理局。長和旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已擁有這兩座港口20多年，但巴拿馬最高法院1月判決這些港口合約違憲。

長和巴拿馬港口交易案已成為美中政治角力焦點。長和集團發表聲明回應，指巴拿馬政府的相關行動屬不合法，且事前並未知會或協商，須對一切損害承擔責任。

港府透過新聞公報表示，商務及經濟發展局長丘應樺昨向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，對巴拿馬政府相關行動破壞合約精神，表達強烈不滿和反對，強調會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。港府還抨擊巴拿馬有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

穆里諾說，這次接管適用於港口內的可移動設備，「並非暗示完全失去所有權」，在決定接管原因消失後，政府將歸還起重機等資產給原所有人，若設備遭出售給新買方，巴拿馬將支付相應補償。據臨時管理，馬士基旗下的APM碼頭公司將暫時營運巴爾博亞港，地中海航運旗下的碼頭投資公司將營運克里斯托巴港，最長18個月。

上述情況將為長和將旗下43個港口資產出售給由貝萊德支持的投資團的交易案增加不確定性。值得注意的是，上月底長和的港口特許經營權遭巴拿馬裁定違憲後，外媒曾報導北京可能採取報復，包括叫停國企新項目投資、貨物改道、加強對巴拿馬進口商品檢查等。

巴拿馬運河 港府 碼頭

延伸閱讀

巴拿馬接管長和港口 陸外交部：堅決維護企業合法權益

巴拿馬接管長和兩港口經營權 港府痛批自毀國家信用

巴拿馬總統下令 接管李嘉誠長和經營的兩個港口

巴拿馬公告長和經營權合約無效 海事局接管港口

相關新聞

賴總統台商團拜「口氣變了」 稱對岸中國大陸

賴清德總統昨日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從蔡英文總統到他任內，政府都希望兩岸...

新聞眼／向對岸釋善意？希望總統不是「戰術性撤退」

兩岸彼此有沒有善意，最淺顯的試劑就是「聽其言」，其關鍵在怎麼定義對方，而重要節點「改口」則更可能預示兩岸關係的走向。蔡英...

長和巴拿馬港口將被接管 港怒批巴拿馬自毀信用

巴拿馬總統穆里諾廿三日宣布，將接管香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和昨日發聲明指控該項行動不合...

出席海基會春節活動 賴總統：希望兩岸交流合作

賴清德總統昨（24）日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，「我們希望交流合作，讓兩岸能朝向...

長和兩港口遭巴拿馬接管 陸外交部：堅決維護企業合法權益

巴拿馬總統穆里諾23日宣布，將接管香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和昨（24）日發聲明指控該項...

不甩高市大勝續施壓！陸「兩用物項」出口管制 再增40日企

日本首相高市早苗在眾院大選中取得壓倒性勝利後，大陸方面仍未改變去年十一月以來批判高市早苗涉台言論的立場，昨日並進一步宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。