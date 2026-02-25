快訊

台南南化區發生規模4.3地震 有感搖晃持續時間短

聽新聞
0:00 / 0:00

長和巴拿馬港口將被接管 港怒批巴拿馬自毀信用

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
圖為位於巴拿馬城巴拿馬運河入口處的巴爾博亞港，該港口原由長江和記管理。但在美國壓力下，巴拿馬收回長江和記巴拿馬運河上兩個港口的特許經營權。法新社
圖為位於巴拿馬城巴拿馬運河入口處的巴爾博亞港，該港口原由長江和記管理。但在美國壓力下，巴拿馬收回長江和記巴拿馬運河上兩個港口的特許經營權。法新社

巴拿馬總統穆里諾廿三日宣布，將接管香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和昨日發聲明指控該項行動不合法，港府也向巴方提出嚴正抗議，批評巴方自毀國家信用。大陸外交部發言人毛寧表示，中方將堅決維護企業的正當合法權益。

長和集團巴拿馬港口交易案已成為美中地緣政治角力焦點。繼上月底長和的港口特許經營權遭巴拿馬最高法院裁定違憲後，巴拿馬政府進一步強行接管。

長和集團發表聲明，指巴拿馬政府的相關行動屬不合法，且事前並未知會或協商，須對一切損害及損失承擔責任。

港府透過新聞公報表示，商務及經濟發展局長丘應樺昨向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，對巴拿馬政府相關行動破壞合約精神，表達強烈不滿和反對。港府還抨擊巴拿馬有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

穆里諾說，把這兩座位於戰略要地巴拿馬運河的港口管理和營運轉交給該國海事管理局，是要確保港口持續、安全和高效運作，並稱接管「並不意味著所有權的喪失」，表示一旦接管的原因消失，巴拿馬將把資產歸還原所有人。

上述情況將為長和將旗下四十三個港口資產出售給由貝萊德支持的投資團的交易案增加不確定性。值得注意的是，上月底長和的港口特許經營權遭巴拿馬裁定違憲後，外媒曾報導北京可能採取報復，包括叫停國企新項目投資、貨物改道、加強對巴拿馬進口商品檢查等，惟目前無進一步訊息。

巴拿馬運河 港府 毛寧 李嘉誠

延伸閱讀

巴拿馬接管長和港口 陸外交部：堅決維護企業合法權益

巴拿馬接管長和兩港口經營權 港府痛批自毀國家信用

巴拿馬總統下令 接管李嘉誠長和經營的兩個港口

巴拿馬公告長和經營權合約無效 海事局接管港口

相關新聞

賴總統台商團拜「口氣變了」 稱對岸中國大陸

賴清德總統昨日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從蔡英文總統到他任內，政府都希望兩岸...

大疆就無人機禁令提告美國FCC 控禁令缺乏證據、違反正當程序

大陸國產無人機龍頭大疆創新近日向美國第九巡回上訴法院提起訴訟，挑戰美國聯邦通訊委員會（FCC）將大疆及其產品列入「受管制...

新聞眼／向對岸釋善意？希望總統不是「戰術性撤退」

兩岸彼此有沒有善意，最淺顯的試劑就是「聽其言」，其關鍵在怎麼定義對方，而重要節點「改口」則更可能預示兩岸關係的走向。蔡英...

韓日兩樣情 陸商務部：業界歡迎中韓就熱軋板卷反傾銷達成協議

有別於中日關係持續緊張，在南韓總統李在明年初訪陸後，中韓關係湧現好轉訊號。對於昨日南韓在對中國的熱軋板卷反傾銷案終裁中，...

陸將20家日本實體列入出口管制名單 日方強烈抗議

大陸商務部今公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單，另將20家日本實體列入關注名單。日本官房副長官佐藤啟在24日的記...

川普3月底訪陸與習近平會晤？大陸外交部：目前沒有可提供的訊息

美國總統川普據報將於3月31日至4月2日訪問中國。對此，大陸外交部發言人毛寧主持今天在例行記者會上表示，「中美雙方就特朗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。